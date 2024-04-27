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Мировые сборы фильма «Дюна 2» превысили $ 700 млн

Мировые сборы фильма «Дюна 2» превысили $ 700 млн
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По итогам очередной недели проката сборы фильма «Дюна 2» наконец преодолели отметку в $ 700 млн. Солидную часть от общей кассы пришлись на США — около $ 277 млн. Среди других стран лидируют Китай ($ 48,5 млн) Великобритания ($ 47,8 млн) и Германия ($ 39,2 млн).

Учитывая темпы падения сборов и выход ленты в цифровых сервисах, финальные показатели «Дюны 2» вряд ли сильно увеличатся. Однако и эта цифра полностью устроила кинокомпанию Legendary Pictures, которая уже продлила серию на третью часть. У неё пока нет даты выхода, сейчас Дени Вильнёв заканчивает работу над сценарием.

Сюжет «Дюны 2» посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис после событий первой части. Немалая часть хронометража отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Критики и зрители уже оценили ленту, назвав её одним из лучших блокбастеров XXI века.

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