Сборы ленты «Падение империи» в США превысили $ 50 млн

27 апреля сборы ленты «Падение империи» режиссёра Алекса Гарленда в кинотеатрах США превысили $ 50 млн. Подобная сумма позволила фильму стать одним из самых кассовых проектов студии A24 в стране — больше заработала только картина «Всё везде и сразу» ($ 77 млн).

Тем временем, в мировом прокате сборы ленты составили свыше $ 65 млн. Для достижения такого результата боевику понадобилось чуть больше двух недель.

Картина рассказывает о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

Вместе с Кирстен Данст в ленте сыграли Джесси Племонс, Ник Офферман и Кэйли Спэни. Сценаристом фильма тоже выступил Алекс Гарленд («Аннигиляция»).