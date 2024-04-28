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Онлайн стратегии Manor Lords превысил 170 тыс. человек — это рекорд для градостроев

Онлайн стратегии Manor Lords превысил 170 тыс. человек — это рекорд для градостроев
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Издатель Hooded Horse объявил, что с момента выпуска средневековой стратегии Manor Lords в раннем доступе Steam и Game Pass её продажи превысили 1 млн копий. Чтобы пробить такую отметку, проекту понадобилось два дня.

Ко всему прочему Manor Lords побила собственный рекорд по числу одновременных игроков в Steam — в моменте их было 170 тыс. Это самый высокий показатель среди всех градостроительных стратегий в истории. Вероятно, в будущем тайтл сможет достигнуть ещё большей цифры.

Фото: SteamDB

В Manor Lords игрокам необходимо обустроить свой средневековый город, начиная с самых деревенских основ. Немаловажную роль в проекте играет военное ремесло с массовыми сражениями. За разработку игры некоторое время отвечал всего один создатель, после чего команда авторов заметно расширилась.

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