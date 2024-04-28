Геймеры высоко оценили экшен Stellar Blade — игра получила 8,9 балла из 10

Пару дней назад на PS5 состоялся релиз динамичного экшена Stellar Blade от корейской студии Shift Up. Рецензенты и представители профильной прессы очень тепло приняли проект, отметив из плюсов сложные сражения, разнообразные уровни и богатый простор для кастомизации главной героини.

Теперь на агрегаторе Metacritic у тайтла сформировалась пользовательская оценка — игра получила 8,9 балла из 10. Рядовые геймеры оценили Stellar Blade даже выше, чем представители СМИ, которые выставили ей 82 балла из 100.

Фото: Metacritic

В своих отзывах игроки хвалят экшен за зубодробительный геймплей, глубокую боевую систему и интересный сюжет. Итоговая оценка была сформирована на основе более 700 отзывов.

События Stellar Blade развернутся в далёком будущем. Земля оказывается разрушена в ходе катаклизма. Игрокам предстоит взять на себя роль девушки по имени Ева, чтобы исследовать последний сохранившийся город планеты и спасти последних выживших.