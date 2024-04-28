Глава разработки Escape from Tarkov Никита Буянов извинился перед игроками

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Недавно вокруг хардкорного шутера Escape from Tarkov разгорелся жаркий скандал. Всё дело в том, что разработчики тайтла представили особое издание игры The Unheard Edition, цена которого составила 11 тыс. рублей.

После нескольких дней разгорячённых обсуждений и тонны критики руководитель Battlestate Games Никита Буянов извинился перед сообществом. По его словам, он сделал выводы из ситуации. Также глава разработки игры раскрыл обновлённые планы на шутер.

Коротко о главном

Владельцы издания Edge of Darkness получат доступ к PvE-режиму совершенно бесплатно.

PvE-режим получит поддержку модов после релиза.

Издание The Unheard Edition за 11 тыс. рублей убирать из продажи не будут.

Разработчики сбалансируют дополнительные предметы и бонусы для издания Edge of Darkness, а также The Unheard Edition.

Буянов заверил, что студия продолжит трудиться над следующем патчем и релизной версией игры.