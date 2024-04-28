Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Глава разработки Escape from Tarkov Никита Буянов извинился перед игроками

Глава разработки Escape from Tarkov Никита Буянов извинился перед игроками
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно вокруг хардкорного шутера Escape from Tarkov разгорелся жаркий скандал. Всё дело в том, что разработчики тайтла представили особое издание игры The Unheard Edition, цена которого составила 11 тыс. рублей.

После нескольких дней разгорячённых обсуждений и тонны критики руководитель Battlestate Games Никита Буянов извинился перед сообществом. По его словам, он сделал выводы из ситуации. Также глава разработки игры раскрыл обновлённые планы на шутер.

Коротко о главном

  • Владельцы издания Edge of Darkness получат доступ к PvE-режиму совершенно бесплатно.
  • PvE-режим получит поддержку модов после релиза.
  • Издание The Unheard Edition за 11 тыс. рублей убирать из продажи не будут.
  • Разработчики сбалансируют дополнительные предметы и бонусы для издания Edge of Darkness, а также The Unheard Edition.

Буянов заверил, что студия продолжит трудиться над следующем патчем и релизной версией игры.

Материалы по теме
В Escape from Tarkov раздадут бонусы владельцам издания Edge of Darkness на фоне критики
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android