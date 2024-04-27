Российская BetBoom Team вышла в гранд-финал топ-турнира по Dota 2 в Бирмингеме

Российская команда BetBoom Team сыграет в гранд-финале глобального турнира ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В финале верхней сетки коллектив под руководством Анатолия boolk Иванова уверенно победил европейский ростер Tundra Esports. Первая игра продолжалась чуть более 50 минут, а на второй карте BetBoom не оставили сопернику ни шанса, разгромив его по убийствам — 40:5.

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Финальный матч состоится в воскресенье, 28 апреля в 18:00 мск. Соперником российской команды станет победитель нижней сетки: это будет либо Tundra Esports, либо сильнейший в паре Team Falcons — OG.

ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 проходит в Англии с 22 по 28 апреля. Призовой фонд чемпионата составляет $ 1 млн.