TikTok снова начал работать в России

Последнюю неделю пользователи из России всё чаще рассказывают, что у них полноценно заработал TikTok — соцсеть позволяет не только смотреть новые ролики из любых стран, но и даже выкладывать их.

Напомним, с весны 2022 обе функции были ограничены: выкладывать новые видео нельзя, а смотреть можно было только старые ролики из России. Существовали обходы ограничений через модификации приложений, но они были популярны только среди энтузиастов.

Наша проверка также подтвердила, что TikTok полностью работает в России без VPN и других ухищрений — по крайней мере, на iOS. Единственное что, возможно, перед этим нужно выбрать отличную от России страну в настройках смартфона (Настройки -> Основные -> Язык и регион -> Регион). Вдобавок, возможно, стоит переустановить приложение.

На ситуацию сейчас даже обратила внимание Екатерина Мизулина.