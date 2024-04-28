Marvel устроила тайные досъёмки «Дэдпула 3» — инсайдер

Инсайдер Даниэль Рихтман сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что компания Marvel устроила тайные досъёмки «Дэдпула 3». С чем связано такое решение, информатор не раскрыл, однако отметил, что весь процесс продлится вплоть до мая.

Отмечается, что данная ситуация никак не повлияет на сроки выхода ленты — её премьера всё так же запланирована на конец июля. Напомним, к главной роли вернётся Райан Рейнольдс, а Росомаху вновь сыграет Хью Джекман.

«Дэдпул и Росомаха» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Премьера фильма состоится 26 июля в кинотеатрах по всему миру.