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Расписание матчей ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 на 28 апреля

Расписание игр финального дня плей-офф ESL One Birmingham 2024 по Dota 2
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В воскресенье, 28 апреля, в Великобритании завершится топ-турнир ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Одним из участников финального матча за престижный трофей станет российская BetBoom Team, а её соперник определится в best-of-3 серии между Tundra Esports и Team Falcons.

  • 14:00. Финал нижней сетки (до двух побед), Tundra Esports (Европа) — Team Falcons (Ближний Восток);
  • 18:00. Гранд-финал (до трёх побед), BetBoom Team (Россия) — победитель финала нижней сетки.

Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн, победитель получит $ 300 тыс. Кроме того, на ESL One Birmingham 2024 разыгрываются рейтинговые очки, необходимые для прохода на июньский супертурнир Riyadh Masters 2024 в Саудовской Аравии.

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