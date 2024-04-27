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Вышел трейлер стильного мультфильма The Glassworker — премьера 26 июля

Вышел трейлер стильного мультфильма The Glassworker — премьера 26 июля
Аудио-версия:
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Коллектив Mano Animation Studios опубликовал полноценный трейлер мультфильма The Glassworker со стильной рисовкой. В ролике показали завязку сюжета, взросление главных героев и бомбёжку города.

Видео доступно на YouTube-канале Mano Animation Studios. Права на видео принадлежат Mano Animation Studios.

Проект расскажет о юноше Винсенте, сыне владельца мастерской по изготовлению стекла, который влюбляется в Эллис, дочь офицера. Однако разразившаяся война и разные взгляды на неё родителей мешают влюбленным быть вместе.

Кресло режиссёра занял пакистанский постановщик Усман Риаз. Ко всему прочему, он написал для картины сценарий. Сперва The Glassworker покажут на фестивале анимации в Анси в июне, а до зарубежного проката мультфильм доберётся только 26 июля.

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