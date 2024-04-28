Расписание выхода серий мини-сериала «Большая сигара»
17 мая состоится премьера первых двух эпизодов мини-сериала «Большая сигара». Шоу расскажет о реальной исторической фигуре Хьюи Перси Ньютоне, сыне баптистского пастора, который во время учёбы познакомился с носителем леворадикальных взглядов Бобби Силом. Вместе они выдвинули идею «вооружённой самообороны» в чёрных гетто и основали партию «Чёрные Пантеры».
Сериал будет состоять из шести эпизодов. Новые серии будут выходить каждую неделю — премьера финальной состоится 14 июня. Шоу будет доступно для просмотра в стриминговом сервисе Apple TV.
Расписание выхода серий мини-сериала «Большая сигара»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|17 мая
|2-я серия
|17 мая
|3-я серия
|24 мая
|4-я серия
|31 мая
|5-я серия
|7 июня
|6-я серия
|14 июня
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