17 мая состоится премьера первых двух эпизодов мини-сериала «Большая сигара». Шоу расскажет о реальной исторической фигуре Хьюи Перси Ньютоне, сыне баптистского пастора, который во время учёбы познакомился с носителем леворадикальных взглядов Бобби Силом. Вместе они выдвинули идею «вооружённой самообороны» в чёрных гетто и основали партию «Чёрные Пантеры».

Сериал будет состоять из шести эпизодов. Новые серии будут выходить каждую неделю — премьера финальной состоится 14 июня. Шоу будет доступно для просмотра в стриминговом сервисе Apple TV.

Расписание выхода серий мини-сериала «Большая сигара»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 17 мая 2-я серия 17 мая 3-я серия 24 мая 4-я серия 31 мая 5-я серия 7 июня 6-я серия 14 июня