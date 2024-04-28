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Мини-сериал Большая сигара (2024) — дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода серий мини-сериала «Большая сигара»
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17 мая состоится премьера первых двух эпизодов мини-сериала «Большая сигара». Шоу расскажет о реальной исторической фигуре Хьюи Перси Ньютоне, сыне баптистского пастора, который во время учёбы познакомился с носителем леворадикальных взглядов Бобби Силом. Вместе они выдвинули идею «вооружённой самообороны» в чёрных гетто и основали партию «Чёрные Пантеры».

Сериал будет состоять из шести эпизодов. Новые серии будут выходить каждую неделю — премьера финальной состоится 14 июня. Шоу будет доступно для просмотра в стриминговом сервисе Apple TV.

Расписание выхода серий мини-сериала «Большая сигара»

ЭпизодДата выхода
1-я серия17 мая
2-я серия17 мая
3-я серия24 мая
4-я серия31 мая
5-я серия7 июня
6-я серия14 июня
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