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Анонсирован бюджетный смартфон Oppo A60 с защитой от влаги и экраном 90 Гц

Компания Oppo представила свой новый бюджетный смартфон A60. Девайс работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 680 и под управлением операционной системы ColorOS 14, которая спроектирована на базе Android 14.

Гаджет оснащён 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью в 950 нит. Также смартфон получил большой аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт.

Ещё производитель добавил в Oppo A60 боковой сканер отпечатков пальцев. Девайс обладает защитой от влаги и пыли по стандарту IP54. Смартфон будет продаваться в двух расцветках: синей и фиолетовой.

Стоимость устройства в комплектации с 8/128 ГБ начинается от $ 216 (~ 19,9 тысячи рублей), а с 8/256 ГБ — от $ 256 (~ 23,6 тысячи рублей).