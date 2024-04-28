Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонсирован бюджетный смартфон Oppo A60 с защитой от влаги и экраном 90 Гц

Анонсирован бюджетный смартфон Oppo A60 с защитой от влаги и экраном 90 Гц
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Oppo представила свой новый бюджетный смартфон A60. Девайс работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 680 и под управлением операционной системы ColorOS 14, которая спроектирована на базе Android 14.

Гаджет оснащён 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью в 950 нит. Также смартфон получил большой аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт.

Ещё производитель добавил в Oppo A60 боковой сканер отпечатков пальцев. Девайс обладает защитой от влаги и пыли по стандарту IP54. Смартфон будет продаваться в двух расцветках: синей и фиолетовой.

Стоимость устройства в комплектации с 8/128 ГБ начинается от $ 216 (~ 19,9 тысячи рублей), а с 8/256 ГБ — от $ 256 (~ 23,6 тысячи рублей).

Материалы по теме
Представлен сверхбюджетный монитор Redmi A27Q 2025 с разрешением 2К
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android