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Первый сезон сериала Дядя Лёша (2024) — дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода серий первого сезона сериала «Дядя Лёша»
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Уже 1 мая состоится премьера первых эпизодов сериала «Дядя Лёша». Он расскажет о дворнике, который работает в детском доме. По ночам герой грабит дома состоятельных жителей, а добычу тратит на нужды этого детского дома. Однако в один день трое хулиганистых воспитанников случайно застают дядю Лёшу «за работой», поэтому он берёт их в подельники.

Всего в первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов. Каждую неделю будут выходить по две новые серии — премьера финальных состоится 22 мая. Сериал будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Kion.

Расписание выхода первого сезона сериала «Дядя Лёша»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 мая
2-я серия1 мая
3-я серия8 мая
4-я серия8 мая
5-я серия15 мая
6-я серия15 мая
7-я серия22 мая
8-я серия22 мая
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