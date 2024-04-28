Расписание выхода серий первого сезона сериала «Дядя Лёша»
Уже 1 мая состоится премьера первых эпизодов сериала «Дядя Лёша». Он расскажет о дворнике, который работает в детском доме. По ночам герой грабит дома состоятельных жителей, а добычу тратит на нужды этого детского дома. Однако в один день трое хулиганистых воспитанников случайно застают дядю Лёшу «за работой», поэтому он берёт их в подельники.
Всего в первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов. Каждую неделю будут выходить по две новые серии — премьера финальных состоится 22 мая. Сериал будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Kion.
Расписание выхода первого сезона сериала «Дядя Лёша»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 мая
|2-я серия
|1 мая
|3-я серия
|8 мая
|4-я серия
|8 мая
|5-я серия
|15 мая
|6-я серия
|15 мая
|7-я серия
|22 мая
|8-я серия
|22 мая
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