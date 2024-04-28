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Майя Хоук не раскрывает спойлеры к 5-му сезону «Очень странных дел» даже своему отцу

Майя Хоук не раскрывает спойлеры к 5-му сезону «Очень странных дел» даже своему отцу
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Недавно Итан Хоук («Синистер», «Общество мёртвых поэтов") пообщался с журналистами издания People. В ходе разговора зашла речь о пятом сезоне сериала «Очень странные дела», поскольку одну из ролей в шоу играет дочь актёра Майя Хоук.

По словам Итана Хоука, он уже несколько раз пытался вытянуть из дочери подробности сюжета финального сезона сериала, однако эти попытки не увенчались успехом.

Я пытаюсь вытащить из неё крупицы информации, но она стоит на своём!.. По её словам, у меня слишком длинный язык. Так что нет, она не делится подробностями даже со старым и дорогим отцом.

Пятый сезон «Очень странных дел» должен выйти в 2025 году. Все четыре сезона «Очень странных дел» доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре Netflix.

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