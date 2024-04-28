Число VAC-банов в Counter-Strike 2 многократно увеличилось после последнего обновления

Статистический портал CS Stats поделился данными о количестве VAC-банов в Counter-Strike 2. Информация была опубликована в социальных сетях сайта.

Представители CS Stats показали график, демонстрирующий динамику числа VAC-банов в игре. По данным портала, после выхода обновления в Counter-Strike 2 количество заблокированных аккаунтов выросло с единиц до 500.

Количество VAC-банов выросло после патча Фото: CS Stats

В ночь с 25 на 26 апреля Valve выпустила большое обновление для Counter-Strike 2. Одним из нововведений патча стала система Патруля, позволяющая доверенным пользователям оценивать записи матчей с целью определения игроков, нарушающих правила разработчиков, к примеру, посредством использования читов. Впоследствии виновные могут получить бан.