Вышел документальный фильм о создании Baldur's Gate 3 на русском языке

Ранее блогер с канала Dan Allen Gaming взял интервью у актёров и разработчиков масштабной ролевой игры Baldur's Gate 3. К большому сожалению, ролик был доступен на английском языке, поэтому не все русскоязычные геймеры могли ознакомиться с ним.

Благо коллектив NikiStudio позаботился об этом и опубликовал версию фильма с профессиональной русской озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале NikiStudio. Права на видео принадлежат Dan Allen Gaming/NikiStudio.

Из документального фильма поклонники смогут больше узнать о создании игры, посмотреть на офис Larian Studios изнутри и увидеть работу актёров в костюмах для захвата движений. Для удобства NikiStudio оставили в описании к ролику перечень тайм-кодов с самыми интересными моментами.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.