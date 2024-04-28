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Расписание игр ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2 на 28 апреля

Расписание игр ESL Pro League по Counter-Strike 2 на 28 апреля
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Первая игровая неделя глобального турнира ESL Pro League Season 19 по CS 2 завершит борьбу в группах А и B — сегодня там определятся ещё два участника плей-офф.

Победители матчей в сетке последнего шанса пройдут в следующую стадию, а проигравшие покинут турнир. В группе B также пройдёт матч за первое место — сильнейший получит место сразу в четвертьфинале.

  • 14:30. Группа А, сетка последнего шанса, Virtus.pro (Россия) — SAW (Португалия);
  • 17:30. Группа B, сетка последнего шанса, G2 Esports (Европа) — M80 (США);
  • 20:30. Группа B, верхняя сетка, Team Vitality (Европа) — The Mongolz (Монголия).

ESL Pro League Season 19 проходит с 23 апреля по 12 мая в студийном формате на Мальте. Общий призовой фонд турнира составляет $ 750 тыс.

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