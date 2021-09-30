Сравниваем графику оригинала и ремейка Diablo 2

Когда ремейк выглядит так, как оригинал выглядел в детстве.

Ностальгия нередко играет злую шутку. Кажется, что игра, которая запомнилась с детства, выглядела просто потрясающе: яркие цвета, классные анимации и уникальный визуальный стиль с лёгкостью всплывают в голове.

Запустив в первый раз Diablo 2 Resurrected, легко обмануться, так как она выглядит такой, какой осталась в памяти. Снять розовые очки помогает переключение на оригинальную картинку: тут и становится понятно, что не всё так радужно.

Наглядно сравнить старую и новую версии можно прямо во время игрового процесса. По нажатию клавиши игра принимает оригинальный облик, позволяя оценить как проделанную работу, так и собственную память.

На экране выбора персонажа анимации, конечно, похожи, но отличаются в мелочах. Например, процесс заточки топора варваром выглядит более убедительно, чем в оригинале.

Лагерь разбойников, такой знакомый с первого взгляда, также подтянут. Обратите внимание на более мелкие детали, которых в оригинале не было по понятным причинам.

Локации первого акта тоже отличаются в деталях, но в целом «домашнее» ощущение остаётся. Что, в общем-то, и требовалось.

Пустыня второго акта не только выглядит, но и звучит иначе: шаги по песку стали куда тише, а вот мелкие прыгуны достают едва ли не больше, чем 20 лет назад.

Подземелья с насекомыми в Resurrected стали куда более мерзкими. Обновлённая картинка позволила щедро нанести слизь и другие субстанции на знакомые тоннели.

Ремейк

Оригинал

Когда всего одна картинка автоматически вызывает знакомую мелодию в голове.

Ремейк

Оригинал

Ремейк

Оригинал

Ремейк

Оригинал

Зелёные поля несколько потускнели, зато в других местах деталей стало побольше — хоть на скелета взгляните!

Ремейк

Оригинал

Ремейк

Оригинал

Если кто-то переживал, что Blizzard добавит цензуру, то не стоило. Крови местами стало только больше, а оккультные детали никуда не пропали.

Ремейк

Оригинал

Разрушенный Тристрам выглядит несколько убедительнее, чем 20 лет назад. Брусчатая площадь и остовы крыш добавляют реализма.

Ремейк

Оригинал

Ремейк

Оригинал

Некоторые места выглядят как хороший и качественный апскейл. Кстати, лужи крови честно отражают окружение, что можно увидеть при использовании приближения. Зачем увеличивать картинку в режиме оригинальной графики — большой вопрос, но разработчики оставили и такую возможность.

Ремейк

Оригинал

Лут Голейн обзавёлся органичными деталями вроде развевающихся на ветру флагов, а вот ковры почему-то несколько потеряли в яркости.

Ремейк

Оригинал

Канализационная система под городом стала несколько мрачнее, но не растеряла своего шарма. Если, конечно, данное слово здесь уместно.

Ремейк

Оригинал

Как похорошела пустыня после пробуждения Диабло!

Ремейк

Оригинал

Ремейк

Оригинал

Катакомбы стали мрачнее, как и полагается заброшенным гробницам, а тоннели под пустыней обзавелись множеством мелких омерзительных деталей. Фирменный гротеск только увеличился в размерах!