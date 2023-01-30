Новая игра про Губку Боба уделывает «Мультивселенную безумия» Marvel. Креатив так и прёт

Для тех, кто скучает по культовому мультику и героям детства.

В 2020 году вышла SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated. Это ремейк популярной игры про Губку Боба с PS2. Критики назвали переиздание средней игрой, однако это не помешало аудитории получить тонну удовольствия и назвать его одной из лучших игр того года. У ремейка даже сейчас очень высокий рейтинг в Steam.

Издатель THQ Nordic посчитал ремейк успешным и сразу запустил разработку продолжения. Релиз SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake состоится уже завтра, 31 января. Мы уже прошли игру и готовы рассказать, каким получился сиквел.

В мультивселенной безумия…

События The Cosmic Shake стартуют в самый обычный день в Бикини Боттом. Губка Боб и Патрик находят волшебные мыльные пузыри, с помощью которых герои случайно открывают порталы в разные вселенные. К сожалению, под воздействие попали и друзья героев, включая Сквидварда, мистера Крабса и улитку Гэри — их засосало в новые миры, а Патрик и вовсе превратился в мыльный пузырь.

Теперь Губке Бобу необходимо вернуть своих друзей из семи разных миров, а также восстановить Бикини Боттом после вселенского погрома. В этом ему поможет таинственная русалка Кассандра, у которой есть свои планы.

Что же задумала Кассандра? Фото: THQ Nordic

The Cosmic Shake — прямое продолжение идей Battle for Bikini Bottom. Австрийская студия Purple Lamp выпустила аккуратный и безопасный сиквел, в котором нет навороченных механик, однако происходящее на экране всё равно увлекает.

В первую очередь этому поспособствовала сама концепция мультивселенных: Губка Боб и Патрик путешествуют по самым разным мирам, подстраиваясь под всё новые и новые правила, при этом геймплей остаётся одним и тем же: необходимо прыгать по платформам, уворачиваться от вражеских снарядов и уничтожать противников с помощью той самой палочки для мыльных пузырей и смекалки.

К сожалению, в игре можно управлять только самим Губкой Бобом. Никого больше под управление не дают. Пожалуй, это главное отличие сиквела от Battle for Bikini Bottom.

Сперва The Cosmic Shake кажется даже слишком простым платформером: героев постоянно отправляют на задания по собирательству, как будто искусственно растягивая прохождение.

«Губка Боб, собери сок из четырёх кактусов! Собрал? Ну, теперь собери ещё из трёх, а затем нужно будет собрать ещё из пяти, чтобы сразиться с главным боссом».

И подобные просьбы герой услышит далеко не один раз.

Ковбойский мир похож на все популярные вестерны сразу Фото: THQ Nordic

Однако разработчики умело разбавляют самые тривиальные задания интересными ситуациями. Например, поездками на волшебных существах или скейтборде, шуточными эпизодами и сражениями с боссами. Но самым ярким элементом в продолжении стали именно разнообразные миры, наполненные самыми разными деталями.

Будь то ковбойский городок Манте Фе или доисторический мир неандертальцев, где герои и речью ещё не овладели — авторы используют сеттинг настолько, насколько это вообще возможно в контексте «Губки Боба». Стоит ли говорить, как часто авторы высмеивают стереотипных персонажей из самых разных эпох.

Куда уж без ироничной вселенной пиратов? Фото: THQ Nordic

Губка Боб Разнообразные Штаны

Структура SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake очень проста. Герой исследует обширные локации, сражается с врагами и выполняет сюжетные задания. Уровни выполнены в стиле культового мультсериала и наполнены миллионом разных отсылок на самые знаменитые эпизоды шоу.

Помимо прохождения основного квеста, Губка Боб собирает желе, которое можно найти абсолютно во всех вселенных. Это местная валюта, на которую можно приобрести костюмы. Они несут в себе лишь декоративную функцию и никак не влияют на геймплей, однако становятся каким-никаким мотиватором для исследования локаций и сбора лута.

Самый жуткий костюм во всей игре, если знать о событиях в сериале Фото: THQ Nordic

Для открытия костюмов недостаточно просто собрать определённое количество желе — нужно искать специальные монеты. Их можно найти в хитро запрятанных уголках Бикини Боттом или выполняя просьбы других персонажей.

Открытие всех костюмов станет настоящим испытанием для тех, кто захочет собрать полную коллекцию. Во время сюжетного путешествия по мирам Губка Боб осваивает навыки постепенно, поэтому для поиска монет и выполнения побочных заданий придётся прошерстить миры не один раз. Впрочем, этим можно и не заниматься: для прохождения игры достаточно выполнить сюжетные задания и оставить весь сторонний контент на потом.

Сцена в духе «Олдбоя» — одна из самых креативных в игре Фото: THQ Nordic

***

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake — приятный платформер на пару вечеров, который вызывает лишь положительные эмоции. Это небольшая игра по нынешним меркам, которую можно пройти в том числе с детьми. Здесь нет хардкорных уровней в духе Crash Bandicoot или любых других схожих проектов: лишь простые механики, стильная графика и любимые персонажи из мультсериала.

Жаль только, что в игре нет культовой русской озвучки — только оригинал с русскими субтитрами.

Понравилось

Разнообразные мультивселенные

Юмор в стиле того самого «Губки Боба»

Множество костюмов, связанных с яркими образами из мультсериала

Расслабляющий игровой процесс, с которым справится даже ребёнок

Не понравилось