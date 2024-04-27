Цифровая премьера мелодрамы «Адам и Ева» состоится 3 мая

Вышел новый трейлер мелодрамы «Адам и Ева», приуроченный к скорой цифровой премьере. Фильм появится в каталоге онлайн-кинотеатра Okko уже 3 мая.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Лента расскажет о Марине и Викторе — единственных людях, оставшихся не только в огромном городе, но и, возможно, на всей планете. После того как герои обустроили быт, перед ними встал куда более серьёзный вопрос — как они могут возродить человечество?

В актёрский состав картины вошли Дмитрий Чеботарёв, Полина Максимова, Николай Добрынин и Валентина Мазунина. Кресло режиссёра занял Илья Фарфель, работавший ранее над «Короче» и «Войной семей».

Критики и рядовые зрители встретили мелодраму крайне прохладно. Премьера фильма в кинотеатрах России состоялась в начале марта.