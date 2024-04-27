Режиссёры «Мстителей» высказались о возвращении Железного человека в фильмы Marvel

В материале содержатся спойлеры к фильму «Мстители: Финал».

Недавно Роберт Дауни-младший заявил, что не отказался бы вернуться к роли Железного человека в киновселенной Marvel. Напомним, в фильме «Мстители: Финал» персонаж трагически погиб.

Теперь слова актёра прокомментировали режиссёры «Мстителей» братья Руссо. По словам Джо Руссо, они завершили сюжетную арку героя, так что понятия не имеют, как бы студия могла снова вернуться к ней.

Я не знаю, как они это сделают [вернут Железного человека]. Не могу даже представить, как это будет выглядеть. Думаю, мы завершили данную главу, так что им самим придётся решать, как снова к ней вернуться.

Тем временем глава Marvel Кевин Файги в разговоре с журналистами опроверг слух, что компания обдумывает возвращение Железного человека. По его словам, авторы картины не смогут «волшебным образом отменить» смерть Тони Старка.