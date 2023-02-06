Четвёртая серия The Last of Us вернула сериалу величие. Джоэл и Элли встретили Сэма

Третий эпизод «Одних из нас» определённо вышел неоднозначным. Кто-то порадовался истории про людей, которые обрели счастье даже после апокалипсиса. Другие зрители разнесли серию за затянутость, специфическую драму и отсутствие связи с общим сюжетом.

К счастью, филлеры закончились. В центре сюжета снова Элли и Джоэл, которые продолжили путь и попали в засаду. Пересказываем сюжет четвёртого эпизода!

Где смотреть сериал?

В России официальных показов всё ещё нет. В мире сериал транслирует HBO.

Что случилось в четвёртой серии?

Эпизод стартует на заправке, где Джоэл выкачивает бензин из брошенных машин. В это время Элли стоит перед зеркалом и позирует с пистолетом, который скрытно стащила из дома Билла. А ещё она находит сборник шуток и сразу начинает развлекать напарника.

«Почему русалкам не дают аттестат? Потому что у них хвосты». Джоэл слушает всё это с каменным лицом.

В машине девочка находит журнал для взрослых. Она рассматривает картинки и возмущается, что страницы слиплись. Шокированный Джоэл ищет объяснение, но девочка смеётся и выбрасывает журнал.

Эпизод с журналом был в игре и раскрывал интересы Билла Фото: HBO

Ближе к ночи герои останавливаются на ночлег. Элли просит развести костёр, однако напарник запрещает — свет может привлечь нежелательное внимание. Перед сном девочка снова зачитывает анекдоты, а потом серьёзно спрашивает, безопасно ли здесь. Джоэл успокаивает Элли и встаёт на дежурство.

Утром герои продолжают путь. Джоэл рассказывает о брате Томми, который мечтал стать героем и записался в армию. Вот только на войне он не почувствовал себя классным парнем — скорее наоборот. Спустя 12 лет началась пандемия. Тогда Томми предложил идти в Бостон, а Джоэл согласился, чтобы присмотреть за младшим братом. По пути он встретил Тесс.

Ещё герои обсуждают семью, ради которой стоит жить. Джоэл говорит, что не считает Элли семьёй. Она груз.

Постапокалиптические дороги очень реалистичны Фото: HBO

На подъезде к Канзас-Сити шоссе оказывается перекрытым. Тогда Джоэл сворачивает на городские улицы и замечает, что солдат «ФЕДРА» нигде нет. Вскоре на дорогу выходит молящий о помощи мужчина. Контрабандист распознаёт засаду и едет напролом, но из-за шипов и выстрелов врезается в магазин.

Бандиты требуют отдать все припасы, тогда они никого не тронут. Джоэл не верит и вступает в драку. Герой убивает двух бандитов, но третий тихо подбирается со спины, валит героя на землю и почти убивает — к счастью, Элли успевает выстрелить в негодяя. Бедолага умоляет о пощаде, но Джоэл всё равно его убивает.

Элли ещё не раз спасёт Джоэла Фото: HBO

Дальше показывают Кэтлин. Женщина возглавила мирных граждан, которые устали от тирании «ФЕДРА» и прогнали солдат из города. Она держит в камере врача и требует выдать местонахождение некоего Генри. Врач и Генри доносили в «ФЕДРА» на местных, из-за чего умер брат Кэтлин. Девушка не получает ответов и убивает собеседника.

В лагерь Кэтлин приносят убитых Джоэлом людей. Она считает, что Генри нанял наёмников, и велит бойцам убить их. Вскоре женщина находит бывшее логово Генри, а также странную комнату, где нечто жуткое вот-вот вырвется из-под земли. Она решает не рассказывать о проблеме остальным, ведь сначала нужно решить вопрос с наёмниками.

Кэтлин опасна Фото: HBO

Тем временем герои прячутся в магазине. Джоэл благодарен за спасение жизни и учит девочку правильно держать пистолет. Элли признаётся, что стреляла в людей и раньше. Вдаваться в подробности она не хочет.

Потом персонажи пробираются в высотку, чтобы изучить город с крыши и найти выход. Правда, уже поздно, так что Джоэл и Элли ложатся спать. Перед сном девочка рассказывает очередную шутку.

«Знаешь, что диарея — это наследственное? Течёт по генам». В этот раз Джоэл смеётся.

Сон прерывает крик Элли. Джоэл просыпается и видит, что мужчина и ребёнок держат их на мушке. Это тот самый Генри и его сын Сэм.

Генри появляется в финале эпизода Фото: HBO

Впечатления от четвёртой серии

Приятно, что после затянутого филлера авторы вернулись к полноценному сюжету. В новом эпизоде ввели новую фракцию с опасным лидером, раскрыли предысторию Томми и сильно сблизили Джоэла и Элли. Девочка снова проявила характер и спасла герою жизнь.

Ещё и экшен-эпизод вышел напряжённым. Он короткий и не удивляет постановкой, но заставляет понервничать. Особенно порадуются фанаты игры, которые заметят сходства с оригиналом.

Этот боец Кэтлин точно доставит много неудобств Фото: HBO

Хотя отличия от хита PlayStation тоже есть. В игре банда напала на героев в Питтсбурге, а в сериале события перенесли в Канзас. К тому же Кэтлин — новый для вселенной персонаж. Она отлично углубляет историю: рассказывает о жестокости «ФЕДРА» и готовит к появлению Генри и Сэма.

В итоге смотреть четвёртый эпизод интересно. Он заметно уступает первым двум сериям, которые пролетали на одном дыхании, но всё равно держит уровень.

В следующем эпизоде Кэтлин удивит Фото: HBO

Трейлер пятой серии

Похоже, в пятом эпизоде будет много предыстории. Авторы расскажут, как именно Кэтлин подняла восстание и победила «ФЕДРА». Хотя Джоэлу, Элли и новым союзникам тоже уделят внимание. Герои сразятся с людьми и встретят смертоносного Топляка.

Продолжение выйдет не в понедельник, а в субботу, 11 февраля. Дело в Супербоуле, с которым не готова конкурировать даже HBO.

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В следующих эпизодах нас ждёт много интересных событий. Встреча с самыми опасными тварями, драки с каннибалами, серьёзное ранение Джоэла — но выйдет ли зрелище убедительным? Скоро узнаем.