Выбери лучшую игру по «Властелину колец»: от Battle for Middle-earth до Shadow of Mordor

Наследие творений Джона Толкина сложно переоценить. За последние 70 лет по культовому произведению «Властелин колец» вышло множество экранизаций и даже телесериал, который стал самым дорогим проектом в истории Amazon.

Конечно, большинство людей знают и ценят оригинальное творение благодаря фильмам Питера Джексона. Три картины собрали в мировом прокате около $ 3 млрд и целых 17 «Оскаров», сразу став классикой. Успех закрепила адаптация «Хоббита» от всё того же Джексона, пускай новую трилогию приняли не так благосклонно.

Однако фильмами и сериалами адаптации «Властелина колец» не ограничились. По культовой вселенной создавали и самые разнообразные видеоигры: от MMORPG и стратегий до кооперативных экшенов и jRPG. Сегодня мы вспомнили больше 10 лучших проектов по «Властелину колец» — выбирать лучших из лучших предстоит именно вам.

Видео про лучшие игры по «Властелину колец». Включите звук

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