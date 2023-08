Выбери лучшую игру по «Властелину колец»: от Battle for Middle-earth до Shadow of Mordor

Лучшие игры по «Властелину колец»

Фото: EA 1 место The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth (2004) Платформы: ПК

Рейтинг Metacritic: 82 балла «Битва за Средиземье» не была первой стратегией по «Властелину колец», однако именно она показала, что волшебной вселенной покорны абсолютно все жанры. В EA Los Angeles использовали наработки из культовой Command & Conquer: Generals, превратив мир Джона Толкина в эпическую стратегию в реальном времени. The Battle for Middle-earth во многом была пробой пера: в игре было всего четыре расы (Гондор, Рохан, Изенгард и Мордор), а здания можно было строить строго в определённых местах. Однако у неё была масса достоинств: ожесточённые сражения, необычная сюжетная кампания, знакомые герои и музыка Говарда Шора. Видео доступно на YouTube-канале GameRequirements. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Фото: WB 2 место Middle-earth: Shadow of Mordor (2014) Платформы: ПК, Xbox One и PS4 (на PS3 и Xbox 360 вышла неполноценная игра)

Рейтинг Metacritic: 84 балла В 2014 году Warner Bros. выпустила, казалось, самый типичный проект для индустрии того времени. Открытый мир с «вышками», паркур из Assassin's Creed и боевая система из Batman Arkham — и всё это с практически фанатской историей мести эльфа Келембрибора, создателя Колец Власти. Однако у проекта студии Monolith, разработчиков шутера F.E.A.R., был козырь в рукаве — система «Немезида». Она генерировала в игре целую иерархию орочьих капитанов со своими особенностями, которая учитывала личные встречи с главным героем Талионом. Благодаря ей в «Тени Мордора» интересно сражаться и приручать орков. «Немезида» постоянно создаёт всё новые и новые истории: вот один из капитанов убегает, сверкая пятками, а через несколько часов он возвращается — злой и в этот раз лишённый каких-либо фобий. Из-за этой системы битвы с капитанами становились чем-то личным для каждого, что уже выделяло «Тень Мордора» на фоне других проектов своего времени.

Фото: EA 3 место The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) и Return of the King (2003) Платформы: PS2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance, ПК

Рейтинг Metacritic: 82–85 баллов. EA после невероятного успеха кинотрилогии Питера Джексона выпустила собственную игровую дилогию «Властелина колец». В «Двух башнях» издательство адаптировало сюжет первых двух фильмов, а в «Возвращении короля» будущие авторы Dead Space уместили главные события финала трилогии. Оба проекта представляли из себя экшены от третьего лица, в которых нужно сражаться с гоблинами, троллями и другими противниками в знаменитых сценах из фильмов. Для этого игроки использовали различное оружие, особенности местности и даже заклинания. Помимо сочной боёвки и знакомых героев в лице Гимли, Арагорна, Леголаса и Гэндальфа, игра могла похвастаться лицензированной музыкой Говарда Шора и голосами актёров прямиком из кинотрилогии. Дилогия «Властелина колец» от EA была настоящим подарком зрителям, которые только вышли с сеанса и хотели бы тут же вернуться обратно в Средиземье. Видео доступно на YouTube-канале SpottinGames. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Фото: EA 4 место The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth 2 (2006) Платформы: ПК, Xbox 360

Рейтинг Metacritic: 84 балла «Битва за Средиземье 2» — одна из самых известных стратегий не только по «Властелину колец», но и вообще в индустрии. Разработчики исправили недостатки первой части и выпустили действительно выдающуюся игру, которую помнят и любят до сих пор. Да, она стала ещё больше походить на Warcraft 3, но разнообразие игровых ситуаций, реалистичная физика и невероятно детализированные (на то время) модельки персонажей поражали воображение. Конница и гигантские тролли, сбивающие всё на своём пути, лучники, которые поджигали броню и целые здания огненными стрелами, и невероятные эффекты от заклинаний впечатляют даже сейчас. Впоследствии авторы выпустили дополнение The Rise of the Witch-king, которое завершило сюжет второй части, добавило в игру новых юнитов и внесло множество изменений в игровой баланс. Вместе с ним «Битва за Средиземье 2» по праву стала одной из лучших стратегий в истории. Видео доступно на YouTube-канале Bonedripper. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Фото: WB 5 место Middle-earth: Shadow of War (2017) Платформы: ПК, Xbox One, PlayStation 4

Рейтинг Metacritic: 80 баллов Shadow of War должна была стать большой работой над ошибками «Тени Мордора». Разработчики из Monolith обещали выпустить масштабный экшен с настоящими осадами замков, ещё более продвинутой системой «Немезида» и углублённым сюжетом. Однако на релизе игра встретила резкую критику от игроков из-за обилия микротранзакций и всё тех же проблем из Shadow of Mordor. Геймеры жаловались на то, что главная механика игры с порабощением орков становится доступной только во втором акте игры, а сами осады совсем не впечатляют. Впрочем, главного у Shadow of War не отнять — это первая дорогая игра по «Властелину колец» за многие годы с эпичными баталиями и весёлой боевой системой. Проекты такого уровня по вселенной мы наверняка увидим ещё не скоро. Видео доступно на YouTube-канале Shadow of War. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Фото: WB 6 место LEGO Lord of rhe Rings (2012) и LEGO The Hobbit (2014) Платформы: ПК, Xbox One, PS4 (LotR также вышла на PS3 и Xbox 360)

Рейтинг Metacritic: 81 балл Игровые адаптации «Властелина колец» выпустили и разработчики LEGO-игр из студии Traveller’s Tales. Игровой процесс в обоих проектах выполнен в привычном для авторов стиле: нужно убивать игрушечных противников, собирать детальки на локациях, открывать новых персонажей и применять различные заклинания. Сюжет обеих игр охватывает события «Властелина колец» и «Хоббита» Питера Джексона. К сожалению, разработчики так и не завершили историю «Битвы пяти воинств», внезапно отказавшись от релиза дополнения с событиями триквела. Однако это всё ещё очень весёлые приключения, которые можно пройти в кооперативе с друзьями. Видео доступно на YouTube-канале LEGO. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Фото: WB 7 место The Lord of the Rings: War in the North (2011) Платформы: ПК, Xbox 360, PS3

Рейтинг Metacritic: 66 баллов «Война на Севере» — кооперативный ролевой экшен, которому просто не повезло выйти одновременно с гигантами индустрии. Проект Snowblind Studios выделялся на фоне других игр по «Властелину колец» проработанной боевой системой с упором на кооператив и ролевые элементы. Игра рассказывает о троице героев: человеке Эрадане, эльфийке Андриэль и гноме Фарине, которые отправляются в опасное путешествие по заданию Арагорна. Им предстоит уничтожить таинственного военачальника Мордора по имени Агандаур, который планирует подчинить себе всё Средиземье. War in the North даже на релизе не могла похвастаться выдающейся графикой или захватывающим сюжетом, но яркая боевая система, весёлый кооператив и атмосфера Средиземья с лихвой окупали все недостатки. Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Фото: Standing Stone Games 8 место «Властелин колец Онлайн» (2007) Платформы: ПК

Рейтинг Metacritic: 86 баллов Первая и на 2023 год единственная MMORPG по Средиземью, которую продолжают поддерживать спустя 16 лет после выхода. Более того, для неё выпускают новый контент и даже планируют масштабно переделывать, в том числе улучшая графику и выпуская на консолях. «Властелин Колец Онлайн» — единственный проект по вселенной, в котором можно создать собственного персонажа и прогуляться по живописным пейзажам Шира, посетить эльфийский Ривенделл и побывать в Лихолесье. Да и в какой ещё игре по «Властелину колец» можно создать Урука-вожака и сражаться с силами добра, проведя сотни и тысячи часов в знакомых декорациях вместе с друзьями? Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Standing Stone Games.

Фото: Sierra 9 место The Hobbit (2003) Платформы: ПК, PS2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance

Рейтинг Metacritic: 67 баллов. Одна из самых известных видеоигр по Средиземью в СНГ, адаптирующая сюжет книги «Хоббит, или Туда и обратно». В этом милом платформере игрок берёт на себя роль Бильбо Бэггинса и преодолевает множество невзгод, уготовленных ему по сюжету знаменитого произведения. Сам проект звёзд с неба не хватал и явно был вдохновлён серией The Legend of Zelda от Nintendo, однако общий визуальный стиль, весёлый геймплей и нетривиальные загадки погружали в атмосферу культовой новеллы с головой. Видео доступно на YouTube-канале Sierra Chest. Права на видео принадлежат Sierra.

Фото: EA 10 место The Lord of the Rings: Conquest (2009) Платформы: ПК, Xbox 360, PS3

Рейтинг Metacritic: 57 баллов Экшен Pandemic Studios был во многом вдохновлён старой Star Wars: Battlefront 2. В «Противостоянии» можно было поучаствовать в по-настоящему эпичных массовых баталиях, за которыми раньше можно было разве что наблюдать в кинотрилогии Питера Джексона. Conquest предлагала стать воином, лучником, магом или разведчиком в масштабных сражениях плечом к плечу с другими игроками. Кроме того, сыграть можно было в том числе за величайших героев Средиземья: от Гэндальфа, Фродо и Леголаса до Сарумана, Балрога и даже Саурона. Критики в своё время просто уничтожили игру за бездумное копирование идей из Battlefront 2 и не самый разнообразный геймплей — оно и неудивительно, экшен выпускали второпях, пока не закончилась лицензия на вселенную. Однако в итоге фанаты полюбили игру и недавно даже возродили её в виде ремастера на Unreal Engine 5. Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Electronic Arts.