Гайд для новичков в Diablo 4: советы для успешного старта

Долгожданная новинка Blizzard добралась до релиза. Разработчики изменили множество аспектов предыдущих частей Diablo, поэтому даже у фанатов могут возникнуть трудности с изучением некоторых механик игры.

В этом руководстве мы расскажем о тонкостях Diablo 4 и ответим на самые частые вопросы.

Как получить лошадь в Diablo 4

В Diablo 4 игроки могут получить ездовое животное для быстрого перемещения. Для получения скакуна необходимо завершить три акта и в следующем эпизоде посетить Киовошад. Выполняем квест «Дар Донана» и отправляемся в Собор света. В награду за выполнение задания игрок получит первую лошадь. Стоит учитывать, что скакуна нельзя прокачать, однако геймеры при желании могут изменить внешний облик животного.

Лошадь Фото: Blizzard

Карта мира Diablo 4

В Diablo 4 разработчики добавили множество занятий и предметов, отыскать которые самостоятельно будет довольно трудно. Для упрощённого поиска игрокам предлагается посетить страницу интерактивной карты, где отмечены все точки интереса — подземелья, сундуки, аспекты и мировые боссы. Также на сайте можно отсортировать каждую деталь. Для этого откройте фильтр и выберите необходимые для отображения функции.

Интерактивная карта Diablo 4 Фото: Blizzard

Как починить предметы — ремонт снаряжения в Diablo 4

Для починки снаряжения игрокам необходимо посетить любого кузнеца — например, в Keджиcтaне (первый большой город). Добираемся до персонажа и после разговора переходим в раздел «Ремонт». Выбираем предметы на починку и за небольшую денежную сумму восстанавливаем прочность экипировки.

Ремонт Фото: Diablo 4

Как заработать денег в Diablo 4

Для сбора денег предстоит осматривать трупы, продавать ненужные предметы, увеличивать рейтинг известности и выполнять любые задания.

Не стоит тратить накопленные средства на всяческие предметы вооружения и прочую ерунду. Надо, чтобы у персонажа всегда был некоторый запас валюты в кармане. К тому же, как показывает практика, в Diablo 4 игроки будут постоянно находить более мощное обмундирование, поэтому в первой половине игры не нужно тратить деньги на покупку оружия и брони.

Эндгейм-босс Фото: Blizzard

Как достать крутую экипировку в Diablo 4

Получение лучшего снаряжения чем-то похоже на сбор денег. Игрокам нужно всего лишь исследовать территории и заниматься второстепенными активностями. Также можно выделить несколько важных особенностей.

Для открытия крутой экипировки геймерам нужно зачищать подземелья и крепости, выполнять задания, улучшать предметы у кузнеца и надеяться на удачу. В большинстве случаев самое полезное обмундирование персонаж получит при зачистке территорий.

Разбойница Фото: Blizzard

Возврат к началу подземелья в Diablo 4

В некоторых данжах пользователи могут выполнить нужные задания и просто покинуть локацию. Для этого игроку нужно нажать «Наверх» на крестовине геймпада или кнопку «E» на ПК — так откроется меню реакций. Используем опцию «Покинуть подземелье». В этом случае персонаж выберется наружу и завершит зачистку локации.

Кнопка «Покинуть подземелье» Фото: Blizzard

Как прокачать известность в Diablo 4

Для повышения личного рейтинга в регионах нужно заниматься различными активностями. Сейчас игроки могут получить несколько очков за выполнение указанных ниже действий:

Открытие новой территории — 5 очков.

Активация алтаря Лилит — 10 очков.

Открытие врат странствий — 20 очков.

Завершение второстепенного квеста — 20 очков.

Зачистка подземелья — 30 очков.

Зачистка крепости — 100 очков.

При улучшении текущего состояния известности игроки получат несколько наград:

1-й уровень (200 очков) — 3000 монет, очко умений.

2-й уровень (500 очков) — 10 000 монет, дополнительное зелье лечения.

3-й уровень (900 очков) — 25 000 монет, очко умений.

4-й уровень (1400 очков) — 60000 монет, 80 оболов.

5-й уровень (2000 очков) — 150 000 монет, 4 парагона.

Аспекты: для чего нужны и как их раздобыть в Diablo 4

В Diablo 4 элементы редкого и легендарного снаряжения помечаются особыми аспектами, которые немного улучшают характеристики персонажа. Для добычи этих модификаторов искателям приключений придётся посещать разнообразные подземелья.

Обращаем внимание, что каждый аспект привязан к конкретному данжу, поэтому учитывайте добычу перед посещением таких локаций. Обязательно изучайте дневник, чтобы получить информацию о местонахождении аспектов. Также рекомендуем не продавать неподходящее снаряжение. Игрок может посетить оккультиста и вытащить понравившийся аспект для дальнейшего использования в других предметах экипировки.

Фото: Blizzard

Как раздобыть зелья в Diablo 4

Для получения дополнительных фляг с лекарственным отваром игрокам необходимо прокачивать уровень героя и повышать известность. Получить предметы иным способом не получится. Также обязательно стоит посетить алхимика, чтобы улучшить мощность зелий лечения и прикупить у него другие отвары.

Фото: Blizzard

Советы новичкам в Diablo 4

В этом разделе мы отметим несколько важнейших советов, которые пригодятся начинающим игрокам в Diablo 4. Ниже указан каждый из них.

Протестируйте все пять классов. Diablo 4 по большей части раскрывается в поздней игре, поэтому важно отыскать подходящего по стилю персонажа. Обязательно после изучения основ создайте героев других классов и попробуйте их.

Всего в игре доступно пять видов персонажей: варвар, волшебник, разбойник, друид и некромант.

Все герои Diablo 4 Фото: Blizzard

Меняйте заклинания и навыки. Древо навыков в игре позволяет геймерам создать идеальную сборку, которая поможет эффективно уничтожать демонов. При проблемах в битвах попробуйте сбросить навыки и распределите их заново.

Потребуется заплатить чуть золота, однако при поиске наилучшего варианта это будет небольшой тратой. В целом постоянно изучайте доступные умения — вам легко может не понравиться выбранная способность, поэтому сбросьте её и выберите что-то другое.

Измените настройки отображения лута. В драках иконки многих предметов пропадают с экрана через небольшой промежуток времени. Не потерять найденные артефакты поможет особая функция в настройках. Переходим в раздел «Игровой процесс», находим пункт «Отображение ярлыка предмета» и выбираем опцию активации одной кнопкой.

Теперь после любой битвы игрок может нажать соответствующую клавишу («Alt» на PC) с удержанием и отобразить все пропущенные предметы на экране. На консолях это доступно сразу, просто нажмите правый стик геймпада.

Активируйте уклонение. Многие соперники могут уничтожить героя за несколько ударов. Обычный уворот позволит избежать урона, однако с учётом времени восстановления приёма желательно подстраховать себя и воспользоваться соответствующим перком в древе навыков.

Используйте хранилище. На протяжении всей игры будете доставать огромное количество предметов и артефактов. Некоторые из них могут пригодиться позднее, поэтому необязательно их сразу же продавать. Часть предметов желательно положить в тайник, чтобы избежать захламления инвентаря. Также посещайте хранилище после зачистки данжей, так как забытые артефакты будут автоматически перемещены в этот контейнер.

Diablo 4 Фото: Blizzard

Ставьте маркеры на карте. Поиск нужной локации отнимает множество времени, поэтому для оптимизации процесса активируйте маркеры на карте («Квадрат» на PlayStation), чтобы отобразить красной линией дальнейший путь.

Старайтесь не умирать. После каждой смерти экипировка персонажа будет портиться.

Найдите баланс между продажей и разбором артефактов. Игроку не стоит бездумно разбирать предметы или продавать их. В обоих ситуациях у персонажа появится избыток ресурсов одной категории и недостаток предметов — в другой. В этом случае лучше всего разбирать предметы по необходимости и только часть из них, а вторую половину продавать торговцам.

Не форсируйте события. Игрокам не стоит из раза в раз проходить сложные подземелья, пытаться уничтожить боссов или повышать уровень мира при нехватке у персонажа сил. Во всех ситуациях вы потратите время, которое можно распределить на выполнение других заданий, прокачку героя и его вооружения.

Выполняйте второстепенные задания, события и классовые миссии. Побочные активности помогут быстрее прокачать персонажа и раздобыть более редкую экипировку и полезные предметы, в том числе с помощью улучшения известности героя.