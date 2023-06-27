CS:GO — как скачать и бесплатно играть на PC

В августе культовому шутеру Counter-Strike: Global Offensive исполнится 11 лет, однако игра продолжает набирать аудиторию и остаётся одной из важнейших видеоигр нашего времени.
Несмотря на высокую популярность, многие до сих пор не пробовали CS:GO. Специально для таких людей мы подготовили небольшой гайд по установке игры на ПК.
Как скачать CS:GO
Counter-Strike: Global Offensive доступна только в магазине Steam. Для того чтобы скачать игру, необходимо сперва зарегистрироваться на площадке Valve. Для этого переходим на страницу создания аккаунта Steam, вводим электронную почту, выбираем страну, ставим галочку в графе «Я не робот» и нажимаем «Продолжить».
Фото: Steam
После этого необходимо подтвердить электронную почту — для этого нужно перейти по ссылке в пришедшем письме. Далее нужно будет придумать себе никнейм (он должен быть уникальным) и создать надёжный пароль.
После создания аккаунта начнётся загрузка клиента Steam, который нужно будет установить в любую подходящую директорию. Затем запускаем программу, вводим адрес электронной почты с паролем и оказываемся на главной странице Steam.
Главная страница Steam
Фото: Steam
Вводим справа вверху в поиске Counter-Strike: Global Offensive (можно ввести CS:GO, CSGO или похожие слова — Steam вас поймёт) и нажимаем на всплывающее изображение с нужной игрой.
Фото: Steam
Оказываемся на странице с игрой и прямо под скриншотами видим надпись «Играть». Нажимаем её, выбираем директорию установки и ожидаем завершения загрузки. Отследить скорость скачивания и примерное время ожидания можно, нажав на «Управление загрузками» в самом низу.
Фото: Steam
После окончания загрузки переходим во вкладку «Библиотека», находим там Counter-Strike: Global Offensive и нажимаем «Играть».
Фото: Steam
Всё — теперь можно наслаждаться культовым шутером.
Если хотите минимизировать риск встречи с читерами и получить дополнительные награды в CS:GO, то вы можете приобрести специальный прайм-статус. На момент публикации заметки его стоимость составляет 1230 рублей — сделать это можно с помощью кошелька Steam в самой игре или на странице проекта в магазине.
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