Как уделать Голливуд: каким получился фильм «Астрал 5»

Режиссёр Джеймс Ван — мастер хорроров, который уже 19 лет превращает копеечный бюджет в сборы с сотнями миллионов. Так было и с «Пилой», и с «Астралом», и с «Заклятием» — фильмы стоили по паре миллионов, но заработали в 100 раз больше.

После первых успехов Ван передавал франшизы в другие руки, однако подход оставался прежним. Минимум вложений и максимум выхлопа даже при слабых отзывах. К примеру, четвёртый «Астрал» не ругал только ленивый, однако сборы всё равно превысили бюджет в 16 раз.

7 июля в прокат вышел «Астрал 5: Красная дверь». Критики разнесли новинку, а отзывы зрителей были сдержанными — при этом в первый же уикенд фильм озолотил создателей и уделал блокбастеры вроде «Индианы Джонса».

Видео доступно на YouTube-канале Meloman Afisha. Права на видео принадлежат Sony.

Где смотреть фильм в России

«Астрал: Красная дверь» не показывают в России, а с учётом ухода дистрибьютора голливудских фильмов нет никаких гарантий, что картину вообще начнут показывать в кинотеатрах. Ждём премьеру в онлайне.

Фильм слишком долго раскачивается…

Третий и четвёртый «Астралы» были приквелами, а новый фильм продолжает основной сюжет, застопорившийся на второй части. С тех пор как Джошу и Далтону стёрли воспоминания о демонах, прошло девять лет. Оказалось, подавленное прошлое дурно влияет на жизнь: Джон впал в депрессию и разошёлся с супругой, а его сын совсем замкнулся.

Впрочем, скоро станет ясно: тоска и страдания лучше встречи с монстрами. Далтон попадает на занятия к художнице, которая любит копаться во внутреннем мире, а Джон идёт к врачу и зачем-то тренирует память. Всё это заканчивается возвращением воспоминаний и новыми путешествиями в потусторонний мир.

Всё начинается с похорон Фото: Sony

Проблема нового «Астрала» в странном сюжете. Фильм идёт 107 минут, но первый час герои борются с амнезией. Это могло бы заинтересовать, если бы зритель ничего не знал о героях. Вот только в прошлых частях мы прошли с ними большой путь и знаем все ответы. Получается, бóльшую часть фильма сценарист разбирается с загадкой, которая всем очевидна.

Также слишком много времени уделили отношениям героев. Душевные переживания — важная часть франшизы, но полюбили её за хоррор. Увы, в первые 30 минут «Астрал 5» притворяется мелодрамой, где нет ни скримеров, ни напряжения — только ссоры на пустом месте и море болтовни.

Скорее всего, дело в Патрике Уилсоне, который не только играет главную роль, но и дебютирует в качестве режиссёра. Он явно не нащупал момент, когда зритель устаёт от саспенса и жаждет откровенной жути.

Героям сильно достанется Фото: Sony

…но прекрасно пугает

Первые два «Астрала» считаются прекрасными ужастиками. Они пугали краснолицым демоном, опустошающим астральным миром и безумными скримерами, которые вставляли в самые неожиданные моменты. Конечно, Патрику Уилсону не хватает мастерства, чтобы дотянуться до уровня Вана, но он старается и выдаёт самый страшный фильм после первых частей.

Взять хотя бы эпизод, где Джона запирают в тесном пространстве. Вокруг кромешная тьма, пошевелиться трудно, на помощь никто не идёт, а рядом что-то жуткое. Сначала зритель видит белые глаза, сверкающие где-то вдалеке. Но со временем пугающее нечто приближается, а напряжение растёт и приводит к крутой сцене.

В фильме хватает таких моментов, поэтому, если сядете за просмотр ради порции ужаса, получите своё. Вот только хотелось бы ещё больше хоррора, ведь именно он сделал «Астралу» имя.

Демон за спиной — устаревший, но всё ещё рабочий приём Фото: Sony

С деньгами всё отлично

Из-за плохого баланса между семейной драмой и хоррором «Астрал 5» вышел проходным. В плане напряжения и ярких моментов он явно проигрывает «Восстанию зловещих мертвецов», где и злодейка запомнилась, и расправы удивили. Однако новинка уже приносит прибыль! После первого уикенда сборы превысили $ 64 млн — и это при бюджете в $ 16 млн.

А теперь вспомните недавние блокбастеры. «Индиана Джонс и Колесо судьбы» за две недели заработал $ 252 млн при бюджете в $ 450 млн — для окупаемости нужно не меньше $ 800–900 млн. У дорогущих «Флэша» и «Трансформеров» схожие проблемы. И ведь в плане качества эти фильмы не были ужасными — максимум проходными.

Вот только время раздутых бюджетов прошло. Зрители массово пойдут лишь на самые выдающиеся фильмы вроде «Паутины вселенных» и «Аватара 2». А вот дорогие середняки обречены на провал. Зато фильмы вроде пятого «Астрала» пока могут позволить себе затянутость и слабый сценарий — за счёт пары удачных идей они всё равно принесут прибыль.

Впереди нечто жуткое Фото: Sony

Стоит смотреть?

Если пересмотрели все хорроры и жаждете новых впечатлений, оцените «Астрал 5». Всё же фильм хорошо пугает и держит в напряжении. Но зрители, которые не фанатеют от жанра, могут пропустить новинку и ничего не потеряют.

Понравилось

В фильме хороший хоррор

Легендарные демоны вернулись.

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