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«В «Короле Льве» нет ничего бездушного»: режиссёр «Муфасы» встал на защиту фильма

«В «Короле Льве» нет ничего бездушного»: режиссёр «Муфасы» встал на защиту фильма
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29 апреля компания Disney выпустила первый тизер фильма «Муфаса: Король Лев». Лента выступит приквелом недавнего ремейка «Короля Льва» и расскажет о Муфасе — отце Симбы.

Сразу после ролика режиссёр грядущего фильма Барри Дженкинс ответил на негативные комментарии в своих соцсетях. В одном из них пользователь заявил, что постановщик «слишком хорош для бездушных поделок Disney». Дженкинс ответил, что в «Короле Льве» нет ничего бездушного, сравнив оригинальное произведение с трудами Уильяма Шекспира.

В «Короле Льве» нет ничего бездушного. На протяжении десятилетий дети сидели в кинотеатрах по всему миру, впервые испытывая коллективное горе, впервые включив Шекспира. Это самый мощный сосуд для коллективной эмпатии.

Премьера ленты «Муфаса: Король Лев» состоится 20 декабря. Дата выхода в кинотеатрах России пока не раскрывается.

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