Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Команда Артура Arteezy Бабаева по Dota 2 лишилась игрока поддержки

Команда Артура Arteezy Бабаева по Dota 2 лишилась игрока поддержки
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский киберспортсмен Тиаго Thiolicor де Оливейра Кордейро покинул состав североамериканской команды Shopify Rebellion по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.

Бразилец представлял коллектив под руководством Канишки BuLba Сосэйла с ноября 2023 года. Игрок исполнял в команде роль саппорта. Вместе с ним Shopify Rebellion заняла седьмое место на турнире DreamLeague Season 23 и последнее место в рамках чемпионата ESL One Birmingham 2024. Кто заменит киберспортсмена в составе, пока неизвестно.

Материалы по теме
Российская BetBoom Team всухую проиграла Falcons в гранд-финале ESL Birmingham по Dota 2

Текущий состав Shopify Rebellion:

  • Артур Arteezy Бабаев;
  • Эрин Джаспер Yopaj Феррер;
  • Йонас SabeRLighT- Волек;
  • Картик Kitrak Рати;
  • Канишка BuLba Сосэйл (тренер).

Коллектив Shopify Rebellion заявлен на турнир PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн. Соревнование в Румынии пройдёт с 10 по 19 мая 2024 года. Вероятно, североамериканская команда выступит с обновлённым ростером уже на этом чемпионате.

Материалы по теме
Перуанский саппорт Nigma Galaxy покинул состав команды по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android