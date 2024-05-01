Команда Артура Arteezy Бабаева по Dota 2 лишилась игрока поддержки

Бразильский киберспортсмен Тиаго Thiolicor де Оливейра Кордейро покинул состав североамериканской команды Shopify Rebellion по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.

Бразилец представлял коллектив под руководством Канишки BuLba Сосэйла с ноября 2023 года. Игрок исполнял в команде роль саппорта. Вместе с ним Shopify Rebellion заняла седьмое место на турнире DreamLeague Season 23 и последнее место в рамках чемпионата ESL One Birmingham 2024. Кто заменит киберспортсмена в составе, пока неизвестно.

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Текущий состав Shopify Rebellion:

Артур Arteezy Бабаев;

Эрин Джаспер Yopaj Феррер;

Йонас SabeRLighT- Волек;

Картик Kitrak Рати;

Канишка BuLba Сосэйл (тренер).

Коллектив Shopify Rebellion заявлен на турнир PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн. Соревнование в Румынии пройдёт с 10 по 19 мая 2024 года. Вероятно, североамериканская команда выступит с обновлённым ростером уже на этом чемпионате.