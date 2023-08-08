Red Dead Redemption наконец-то выпустят на новых платформах, но ПК-игроков опять бросили

Спустя 13 лет Rockstar наконец-то услышала миллионы просьб и решилась выпустить первую Red Dead Redemption на новых платформах. Правда, никакого ремейка на базе Red Dead Redemption 2 не ждите, да и ремастером здесь не пахнет. Рассказываем всё про новый релиз.
- Подробности переиздания Red Dead Redemption
- Переиздание не выйдет на Xbox и ПК
- Трейлер переиздания Red Dead Redemption
- Скриншоты Red Dead Redemption для PS4
- Скриншоты Red Dead Redemption для Switch
Подробности переиздания Red Dead Redemption
- Это самый обычный порт с минимальными улучшениями — в первую очередь тут просто более высокое разрешение. Текстуры, как видно по трейлеру, остались прямиком из Xbox 360 и PS3.
- Перевыпускать игру будут только на Nintendo Switch и PS4 — на PS5 игра будет работать по обратной совместимости.
- Новая версия будет на русском языке.
- Релиз уже 17 августа. Цена — $ 50 (около 5000 рублей).
В составе, помимо сюжетной кампании первой части, будет ещё и сюжетное дополнение Undead Nightmares — альтернативные события, где Джон Марстон оказался посреди зомби-апокалипсиса. Ему предстоит спасти весь мир.
Red Dead Redemption (PS4)
Фото: Rockstar
Переиздание не выйдет на Xbox и ПК
Выбор платформ может показаться странным: PS4 и Switch. Однако на Xbox игра прекрасно доступна по обратной совместимости с повышенным разрешением — вряд ли переиздание будет выглядеть лучше, если вообще будет. Зато на Xbox игра стоит значительно меньше — всего $ 30. Переиздание на PS4 и Switch обойдётся в $ 50.
А вот отсутствие игры на ПК в очередной раз удивляет: оригинальная версия так и не попала на ПК, и спустя 13 лет Rockstar демонстративно не пускает вестерн на компьютеры.
Скорее всего, в этом виноват «спагетти-код» игры. Как многократно сообщали журналисты, то, что Red Dead Redemption вообще работает — настоящее чудо. Вряд ли Rockstar хотела глубоко закапываться в код первой части, поэтому даже в новом переиздании улучшений нет — лишь бы не сломать то, что уже работало.
Трейлер переиздания Red Dead Redemption
Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.
Скриншоты Red Dead Redemption для PS4
Скриншоты Red Dead Redemption для Switch
А вы будете играть в новую версию Red Dead Redemption?
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