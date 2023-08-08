Red Dead Redemption наконец-то выпустят на новых платформах, но ПК-игроков опять бросили

Спустя 13 лет Rockstar наконец-то услышала миллионы просьб и решилась выпустить первую Red Dead Redemption на новых платформах. Правда, никакого ремейка на базе Red Dead Redemption 2 не ждите, да и ремастером здесь не пахнет. Рассказываем всё про новый релиз.

Подробности переиздания Red Dead Redemption

Это самый обычный порт с минимальными улучшениями — в первую очередь тут просто более высокое разрешение. Текстуры, как видно по трейлеру, остались прямиком из Xbox 360 и PS3.

Перевыпускать игру будут только на Nintendo Switch и PS4 — на PS5 игра будет работать по обратной совместимости.

Новая версия будет на русском языке.

Релиз уже 17 августа. Цена — $ 50 (около 5000 рублей).

В составе, помимо сюжетной кампании первой части, будет ещё и сюжетное дополнение Undead Nightmares — альтернативные события, где Джон Марстон оказался посреди зомби-апокалипсиса. Ему предстоит спасти весь мир.

За новые версии отвечает студия Double Eleven Studios, которая все 13 лет существования занимались портированием игр на разные платформы. Она отметилась LittleBigPlanet (PS Vita), LEGO Harry Potter (PS4, Switch, Xbox One), Crackdown 3 (ПК), Rust (PS4, Xbox One), а также помогала экспертизой на Minecraft Dungeons. Ребята опытные.

Red Dead Redemption (PS4) Фото: Rockstar

Переиздание не выйдет на Xbox и ПК

Выбор платформ может показаться странным: PS4 и Switch. Однако на Xbox игра прекрасно доступна по обратной совместимости с повышенным разрешением — вряд ли переиздание будет выглядеть лучше, если вообще будет. Зато на Xbox игра стоит значительно меньше — всего $ 30. Переиздание на PS4 и Switch обойдётся в $ 50.

А вот отсутствие игры на ПК в очередной раз удивляет: оригинальная версия так и не попала на ПК, и спустя 13 лет Rockstar демонстративно не пускает вестерн на компьютеры.

Скорее всего, в этом виноват «спагетти-код» игры. Как многократно сообщали журналисты, то, что Red Dead Redemption вообще работает — настоящее чудо. Вряд ли Rockstar хотела глубоко закапываться в код первой части, поэтому даже в новом переиздании улучшений нет — лишь бы не сломать то, что уже работало.

Трейлер переиздания Red Dead Redemption

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Скриншоты Red Dead Redemption для PS4

Скриншоты Red Dead Redemption для Switch

А вы будете играть в новую версию Red Dead Redemption?