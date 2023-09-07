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Коды на «Роблокс» (Roblox) в сентябре 2023 года: награды для игры, Island of Move, Mansion Of Wonder

Бесплатные коды для игры Roblox в сентябре 2023 года
Кирилл Примаков
Коды для «Роблокс»: сентябрь 2023
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Разработчики многопользовательских игр часто дарят пользователям промокоды, которые позволяют получить награды. Часть из них удастся открыть только в соответствующих играх внутри Roblox. В этом гайде мы расскажем в деталях обо всех действующих промокодах в игре и подскажем правильный способ их активации.

Рабочие промокоды Roblox на сентябрь 2023 года

На текущий момент игроки могут активировать несколько промокодов:

  • SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
  • TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

Также обращаем внимание на то, что пользователям удастся заполучить некоторые награды в играх Roblox, выполняя соответствующие задания и условия. Для активации промокодов в этих проектах чаще всего нужно подойти к соответствующему стенду.

Roblox

Roblox

Фото: Roblox

В Island of Move доступны следующие опции:

  • DIY — посох на спину Kinetic Staff;
  • STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
  • SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
  • GETMOVING — очки Speedy Shades;
  • WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion;
  • VICTORYLAP — наушники Cardio Cans.

В Mansion Of Wonder тоже можно активировать «кодовые слова»:

  • BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
  • FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;
  • GLIMMER — шлем Head Slime;
  • PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
  • THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.

Отметим, что для получения бесплатного головного убора необходимо подтвердить свою электронную почту в настройках аккаунта.

Roblox

Roblox

Фото: Roblox

Как активировать промокод для «Роблокс»

Для использования промокода необходимо выполнить несколько простых действий. Используйте указанную ниже инструкцию для получения бесплатных наград:

  • переходим по ссылке на официальный сайт Roblox;
  • вводим логин и пароль от своего аккаунта и проходим авторизацию;
  • в пункте Code вводим действующий промокод, например, SPIDERCOLA;
  • активируем маркер и используем кнопку Redeem для получения награды;
  • при успешной активации бесплатной награды появится небольшое окно с надписью «Code Successfully Redeemed»;
  • переходим в игру и осматриваем полученную награду в инвентаре.

Если нашим читателям известно о действующих промокодах, то просим их отметить их в комментариях. Эта информация будет очень полезна других фанатам Roblox.

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Заглавное фото: Roblox

Источник: «Чемпионат»

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