Бесплатные коды для игры Roblox в сентябре 2023 года

Разработчики многопользовательских игр часто дарят пользователям промокоды, которые позволяют получить награды. Часть из них удастся открыть только в соответствующих играх внутри Roblox. В этом гайде мы расскажем в деталях обо всех действующих промокодах в игре и подскажем правильный способ их активации.
Рабочие промокоды Roblox на сентябрь 2023 года
На текущий момент игроки могут активировать несколько промокодов:
- SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
- TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.
Также обращаем внимание на то, что пользователям удастся заполучить некоторые награды в играх Roblox, выполняя соответствующие задания и условия. Для активации промокодов в этих проектах чаще всего нужно подойти к соответствующему стенду.
Roblox
Фото: Roblox
В Island of Move доступны следующие опции:
- DIY — посох на спину Kinetic Staff;
- STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
- SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
- GETMOVING — очки Speedy Shades;
- WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion;
- VICTORYLAP — наушники Cardio Cans.
В Mansion Of Wonder тоже можно активировать «кодовые слова»:
- BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
- FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;
- GLIMMER — шлем Head Slime;
- PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
- THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.
Отметим, что для получения бесплатного головного убора необходимо подтвердить свою электронную почту в настройках аккаунта.
Roblox
Фото: Roblox
Как активировать промокод для «Роблокс»
Для использования промокода необходимо выполнить несколько простых действий. Используйте указанную ниже инструкцию для получения бесплатных наград:
- переходим по ссылке на официальный сайт Roblox;
- вводим логин и пароль от своего аккаунта и проходим авторизацию;
- в пункте Code вводим действующий промокод, например, SPIDERCOLA;
- активируем маркер и используем кнопку Redeem для получения награды;
- при успешной активации бесплатной награды появится небольшое окно с надписью «Code Successfully Redeemed»;
- переходим в игру и осматриваем полученную награду в инвентаре.
Если нашим читателям известно о действующих промокодах, то просим их отметить их в комментариях. Эта информация будет очень полезна других фанатам Roblox.
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