Бесплатные коды для игры Roblox в сентябре 2023 года

Разработчики многопользовательских игр часто дарят пользователям промокоды, которые позволяют получить награды. Часть из них удастся открыть только в соответствующих играх внутри Roblox. В этом гайде мы расскажем в деталях обо всех действующих промокодах в игре и подскажем правильный способ их активации.

Рабочие промокоды Roblox на сентябрь 2023 года

На текущий момент игроки могут активировать несколько промокодов:

SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;

TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

Также обращаем внимание на то, что пользователям удастся заполучить некоторые награды в играх Roblox, выполняя соответствующие задания и условия. Для активации промокодов в этих проектах чаще всего нужно подойти к соответствующему стенду.

Roblox Фото: Roblox

В Island of Move доступны следующие опции:

DIY — посох на спину Kinetic Staff;

STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;

SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;

GETMOVING — очки Speedy Shades;

WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion;

VICTORYLAP — наушники Cardio Cans.

В Mansion Of Wonder тоже можно активировать «кодовые слова»:

BOARDWALK — пояс Ring of Flames;

FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;

GLIMMER — шлем Head Slime;

PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;

THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.

Отметим, что для получения бесплатного головного убора необходимо подтвердить свою электронную почту в настройках аккаунта.

Roblox Фото: Roblox

Как активировать промокод для «Роблокс»

Для использования промокода необходимо выполнить несколько простых действий. Используйте указанную ниже инструкцию для получения бесплатных наград:

переходим по ссылке на официальный сайт Roblox;

вводим логин и пароль от своего аккаунта и проходим авторизацию;

в пункте Code вводим действующий промокод, например, SPIDERCOLA;

активируем маркер и используем кнопку Redeem для получения награды;

при успешной активации бесплатной награды появится небольшое окно с надписью «Code Successfully Redeemed»;

переходим в игру и осматриваем полученную награду в инвентаре.

Если нашим читателям известно о действующих промокодах, то просим их отметить их в комментариях. Эта информация будет очень полезна других фанатам Roblox.