Детальный гайд по «Холодрыжеству»: все детали нового ивента Dota 2

Событие вышло скромненьким, но игрокам всё равно найдётся чем себя занять.

В середине декабря компания Valve выпустила большой балансный патч 7.35, а также обещанный зимний ивент «Холодрыжество», который вернулся в Dota 2 после четырёхлетней паузы.

На этот раз создатели популярной MOBA-игры не стали добавлять особых игровых режимов, но приготовили игрокам несколько бонусов и новогодних фишек, которые должны помочь игрокам создать атмосферу праздника.

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Событие «Холодрыжество» длится с 15 декабря до 12 января 2024 года — так что нужно успеть забрать все подарки от Гейба!

Как играть в «Холодрыжество»

Основная идея ивента — просто играть в Dota 2! На карте появилось несколько упоминаний приближающегося праздника — например, красная шапка у Рошана.

Другие могут создать сами игроки: во время матча комбинация Ctrl+способность может запустить фейерверки, кинуть снежок в союзника или слепить снеговика. Такое вот простенькое развлечение в ожидании первой руны или на линии.

На игровой процесс это не влияет — просто забава для игроков Фото: Valve

Что касается наград, то это работает так же, как во время последних ивентов от Valve. Игрок просто получает очки за проведённые матчи, а после может обменять их на бесплатные награды. Для первой нужно набрать 1000 очков, для следующей — 2000 очков и так далее.

Больше всего баллов можно заработать за победу раз в день — сразу 2500! За каждый следующий успех дают по 500 очков, и неважно, в какой режим вы играете: рейтинг, Ability Draft или что-то ещё. Только за Turbo начисляют вдвое меньше.

Ещё очки дают за проигранные матчи, звание лучшего игрока, благодарности тиммейтов и некоторые другие достижения.

Общее число заработанных очков показывается после матча Фото: Valve

Как получить бесплатные награды

При достижении уровня (можно отследить справа в главном меню) вам выдают подарки. Среди них временные граффити и наклейки, смайлики и тематические загрузочные экраны.

Главная бесплатная награда — вард Frosty The North Ward. Чтобы его получить, нужно выигрывать примерно по две-три игры каждый день до конца «Холодрыжества» (12 января).

Все полученные награды и прогресс в ивенте отображаются справа Фото: Valve

К слову, есть ещё один бонус от Valve — его можно забрать сразу после первого запуска игры в «Холодрыжество».

Однако нерадивых игроков поджидает неприятный сюрприз: вместо праздничного набора нарушители правил получают уголёк — специальный предмет, означающий блокировку учётной записи.

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Видео доступно на YouTube-канале DotaCinema. Права на видео принадлежат DotaCinema/mason.

Главные награды за «Холодрыжество»

Помимо небольших бонусов, разработчики добавили в игру новую сокровищницу с тематическими сетами и очень редкими предметами — среди них личность-волк для Crystal Maiden, аркана на Wraith King и новая версия курьера Baby Roshan.

Сундук дают за каждую победу. Всего там 31 награда, все они разделены на пять разрядов по редкости выпадения — от обычных зимних сетов с простенькими визуальными эффектами до чрезвычайно редких предметов.

1-й разряд: старые тематические сеты

2-й разряд: новые тематические сеты

3-й разряд: три новых легендарных сета и четыре Immortal-набора (в том числе личность для Pudge)

4-й разряд: набор+личность для Crystal Maiden и набор+аркана для Wraith King

5-й разряд: Immortal-курьер Gringerbeard Baby Roshan.

Главная награда — шанс на её выпадение составляет меньше процента Фото: Valve

Но если сундуки можно получить бесплатно, то открыть их можно только ключом, который продаётся в Steam за 230 рублей. Важно отметить, что никакое количество открытых сокровищниц не даёт вам гарантию на получение конкретного предмета — но с ростом числа покупок вероятность найти редкий лут растёт.

Также с вероятностью 1 к 300 из Frostivus Treasure 2023 можно получить сразу два предмета: обычный и специальную копию с уникальным зимним эффектом.

Чтобы получить награды 3-го или 4-го уровня, рекомендуем воспользоваться перекрафтом — в отдельном меню можно заменить пять ненужных предметов (например, дубликатов) на один предмет следующего разряда.

Отметим, что полученный предмет будет случайным, поэтому замена лучшим образом работает, только если вы хотите обменять 10 наборов на оба предмета 4-го уровня. При этом важно, что обменник принимает только нераспакованные сеты.

Система поможет тем, кто готов открывать много сокровищниц Фото: Finargot / Valve

На этом… всё! Да, таким небольшим получился праздничный ивент в Dota 2. «Холодрыжество» не стало чем-то глобальным, но может неплохо развлечь — особенно если учесть, что игрокам и так есть чем заняться после релиза большого балансного патча 7.35.