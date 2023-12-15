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В Dota 2 стартовало Холодрыжество с подарками и новогодними предметами

В Dota 2 стартовало Холодрыжество с подарками и новогодними предметами
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Valve объявила о старте нового ивента в Dota 2 под названием Холодрыжество. В этот раз это не отдельный режим с новым игровым процессом, а исключительно косметическое событие, в течение которого пользователи могут получить новогодние подарки.

Пользователи с высокой порядочностью получат один подарок Холодрыжества полностью бесплатно.

Для этого геймерам необходимо побеждать в матчах и заполнять специальную шкалу Холодрыжества, чтобы получить сундуки с зимними предметами, а также чулки с подарками. В них входят граффити, наклейки, смайлики и новогодний Observer Ward в виде снеговика.

Гарантированные подарки в Холодрыжестве

Гарантированные подарки в Холодрыжестве

Фото: Valve

Холодрыжество в Dota 2 продлится до 11 января. После этого счётчик новогоднего ивента пропадёт, а все выпавшие предметы останутся у геймеров.

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