Для Dota 2 вышел глобальный патч 7.35 с новыми предметами и важными улучшениями

Valve выпустила крупный патч 7.35 для Dota 2. В нём разработчики внесли существенные изменения в баланс популярной MOBA: авторы удалили несколько нейтральных предметов и добавили новые артефакты в игру, а также ослабили особенно сильных героев и усилили более слабых персонажей.

Кроме того, разработчики прислушались к просьбам фанатам и добавили важнейшие функции удобства. Так, теперь у башен виден радиус атаки, у героев появился индикатор получения опыта, а длительность телепортации отныне можно узнать ещё до прочтения свитка. Авторы также улучшили описания предметов, добавили таймер рун мудрости и внесли другие изменения в интерфейс.

С новым апдейтом в Dota 2 добавили новый бонус: увеличение радиусов заклинаний. Он увеличивает радиусы и ширину заклинаний, не меняя дальность применения и параметры, которые уже затрагивает предмет Aether Lens. Сейчас этот эффект присутствует только у артефакта Bloodstone.

Наконец, в патче 7.35 изменили баланс рун, уменьшили награду за убийство нейтральных крипов, а Рошан теперь ещё активнее защищается после своей первой смерти. С полным списком обновления можно ознакомиться на сайте Dota 2 на русском языке.