«Аватар: Легенда об Аанге» — великий мультсериал. Что делает его настолько особенным

Совсем скоро Netflix выпустит свою адаптацию знаменитого мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». Какой получится новинка, сказать сложно, хотя и трейлеры настраивают на положительный лад. Но для нас сейчас главное другое: выход ремейка — это отличный повод вспомнить, за что же зрители в своё время полюбили оригинальное шоу про мальчика с синими стрелками по телу.

«Аватар: Легенда об Аанге»: где смотреть

Мультсериал всё ещё можно посмотреть официально в России: он доступен в онлайн-кинотеатрах Okko и «Иви».

Видео доступно на YouTube-канале «Познание». Права на видео принадлежат Nickelodeon.

Прорывной сюжет для всех возрастов

Для своего времени «Аватар: Легенда об Аанге» был настоящим прорывом. Тогда большинство мультсериалов создавались по одному шаблону: одна серия — одна история с «монстром недели». Вместо этого Nickelodeon предложили сюжетное приключение, с каждой серией только набиравшее обороты и повышавшее ставки, хотя от периодических «монстров недели» тоже не полностью отказывались.

При этом авторы не держали зрителей за дураков, которым надо всё разжёвывать. Они предложили мощную историю про жестокости войны, преодоление их последствий, важность дружбы и мира. Всё это подавалось в интересной и понятной форме, благодаря чему даже дети легко ориентировались в местных сюжетных хитросплетениях и в многочисленных персонажах.

Сложные темы подавались крайне органично и не вызывали отторжения. Катара боролась с предрассудками, когда северное племя Воды отказалось обучать её магии из-за того, что она девушка. Тоф доказывала, что даже слепая может порой видеть больше, чем окружающие, а Сокку упорством и нестандартным мышлением завоевал уважение мастера из народа Огня. При этом «Аватар» умело балансировал между взрослыми эпизодами и смешными моментами.

«Аватар: Легенда об Аанге» Фото: Nickelodeon

В нужный момент зрелищный экшен разбавлялся юмористическими сценами, остроумными диалогами и безобидными шутками. Главные герои постоянно демонстрировали взаимовыручку, сообща преодолевали трудности, а также не забывали о дружбе и любви. Благодаря этому сюжет «Аватара» сохраняет актуальность даже сейчас.

Персонажи

Другим достоинством стали неоднозначные персонажи. В «Аватаре: Легенда об Аанге» нет идеальных героев, поскольку у каждого из них хватает своих недостатков. Здесь нет надоедливых Мэрри Сью, ведь каждая победа или новая способность ощущается как результат упорного труда. За три сезона все они раскрываются как многогранные личности, которые постоянно растут, меняются, принимают собственные ошибки и слабости.

Почти идеальная Катара овладевает магией крови и поддаётся гневу, когда находит убийцу матери. Сокку всё время мучается сомнениями из-за отсутствия волшебных умений и своей минимальной пользы для команды. Тоф прячет истинные чувства за внешним безразличием и задевает всех меткими комментариями. Ну а самую впечатляющую трансформацию переживает принц Зуко, проходящий путь от изгнанника до учителя Аватара.

Зуко покажет самую яркую трансформацию Фото: Nickelodeon

Это касается не только основных героев, но и второстепенных персонажей, которые также получились фактурными и интересными. Даже среди, казалось бы, враждебного племени Огня полно достойных людей, а среди союзного народа Земли встречались бандиты и разбойники.

Тут и вечно позитивный дядя Айро, скрывающий в себе трагедию утраты единственного сына, и харизматичный правитель города Омашу Буми, и красотка-наёмница Джун, и подлый генерал Джао, и многие другие. Ну и, конечно же, нельзя забыть незадачливого продавца капусты. За всеми ними интересно наблюдать. Даже за пять минут они успевают запомниться зрителям надолго.

Легендарный главный герой

Из всех персонажей, конечно же, важно выделить главного героя. «Аватар» мог быть очередным мультсериалом про избранного, легко овладевающего новыми суперспособностями и играючи расправляющегося со всеми злодеями. Вместо этого авторы сосредоточились на раскрытии Аанга как личности, его постепенном росте, взрослении и принятии самого себя.

Ведь, несмотря на все свои умения, протагонист остаётся обычным 12-летним мальчиком, на уме которого сначала только веселье. Он не выбирал путь спасителя мира, ведь он не хотел становиться Аватаром. Он часто принимает поспешные и необдуманные поступки, из-за чего и оказался закован во льду на сто лет. Более того, он до последнего не может смириться с мыслью об убийстве императора народа Огня Озая, до последнего пытаясь найти другой способ победить.

Аанг влюбит в себя абсолютно всех Фото: Nickelodeon

Всё это делает его невероятно обаятельным главным героем, за которым интересно наблюдать. Хоть ему приходится принять ответственность, Аватар всё ещё остаётся ребёнком, который с удивительной непосредственностью знакомится с окружающим миром. Аанг с трудом осознаёт, что за время его отсутствия многое изменилось, а всё его племя мертво. Он принимает случившееся, обзаводится новыми друзьями и до последнего метается между обретением силы и отношениями с Катарой.

Прописанная вселенная

Вселенная «Аватара» получилась уникальной и самобытной. Чтобы сделать максимально детализированный мир, создатели Димартино и Кониецко съездили в Китай, где изучили массу литературы по китайской истории и всерьёз увлеклись идеями восточной философии, буддизма и даосизма. Благодаря этому мультсериал захватывает с первых кадров и не отпускает до последнего эпизода.

В каждом элементе произведения чувствуется, что авторы вложили много силы и времени на проработку мифологии. Например, каждой стихии соответствует отдельная разновидность боевых единоборств, подобранная конкретно под них. Маги Земли используют стиль хунгар, характеризующийся мощными стойками и сильными ударами. Багуачжан с круговыми движениями, быстрой сменой направлений и уклонениями подошёл магам Воздуха. А Тоф пользуется только приёмами ближнего боя, что логично для слепой девочки.

«Аватар: Легенда об Аанге» Фото: Nickelodeon

Это только один аспект произведения. А ведь создатели очень много работали над историей и всеми народами, которые отличаются друг от друга не только цветом одежды и используемыми способностями, но и прочими уникальными фишками, по типу имён. Местный мир населяют необычные создания, напоминающие смесь реальных животных. А ведь существует ещё мир духов. Благодаря этому показанная вселенная ощущается как единое целое, а не как набор из разрозненных локаций, связанных друг с другом лишь номинально.

Невероятное внимание к деталям

Во время написания музыки композиторы много экспериментировали со странными и необычными инструментами, которые на тот момент вообще не использовали на телевидении. Каждое племя получило собственную узнаваемую тему, которая часто звучало очень непривычно.

В конце вступительного интро перед началом каждой серии звучал уникальный сэмпл, дополнительно подчеркивавший основную тему эпизода.

Для максимальной достоверности к производству было привлечено множество людей, специализировавшихся на восточной культуре. Мастера боевых искусств следили за тем, чтобы приёмы в экшен-сценах выглядели правдоподобно. Умельцы каллиграфии помогали создавать иероглифические надписи на современном и древнем китайском языке. Некоторые занимались стилистикой одеждой, что менялась от сезона к сезону, словно подстраиваясь под ту или иную стихию.

Другие специалисты отвечали за проработку элементов восточной культуры, мифологии и религии. Поэтому «Аватар: Легенда об Аанге» до сих пор способен впечатлить глубиной проработки.