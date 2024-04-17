«Падение Шэйди Сэндс»: что сериал «Фоллаут» сделал с каноном Fallout: New Vegas

Сериал «Фоллаут» с каждым днём становится всё популярнее и более обсуждаемым, но кое-какие события во вселенной не оставляют в покое фанатов игр — особенно поклонников Fallout: New Vegas. Наиболее обсуждение вызвала судьба города Шэйди Сэндс.

Ожидаемо дальше будут спойлеры по сериалу «Фоллаут» и другим играм серии, включая Fallout: New Vegas.

Что вызвало споры фанатов Fallout

В шестой серии Люси и Максимус попадают в Убежище 4, где живут сторонники Новой Калифорнийской Республики. Рассматривая помещения, героиня попадает в класс изучения истории, где как раз отмечены ключевые этапы жизни города Шэйди Сэндс, среди которых «Падение Шэйди Сэндс» в 2277 году и уничтожение города ядерной бомбой.

Многие сначала подумали, что город взорвали в 2277 году, что и вызывало недовольство среди поклонников, ведь это частично противоречит Fallout: New Vegas. Фанаты даже начали переживать, что события культовой «Нью-Вегас» могут убрать из канона вселенной.

Однако Bethesda Game Studio стремительно опровергла подобные домыслы, прямо заявив, что все события Fallout: New Vegas остались каноном вселенной. Тогда в чём дело? Это пояснил глава BGS Тодд Говард в интервью IGN.

Бомбы упали сразу после событий Fallout: New Vegas. Вот тогда взорвали Шэйди Сэндс.

Затем Говард подтвердил, что «Падение Шэйди Сэндс» не означает взрыв города. Это значит, что «Падение Шэйди Сэндс» в 2277 году и взрыв город — два разных события.

Два последних события в истории Шэйди Сэндс Фото: Amazon

Почему споры не имеют смысла

Даже если бы на доске было указано, что город взорвали в 2277 году — это не означало бы, что сериал противоречит событиям любой другой игры. На этой стене мы видим перспективу именно сторонников Новой Калифорнийской Республики, которые при желании могут рассказывать своим детям более выгодную для фракции версию событий.

Представители НКР могут просто заниматься пропагандой и переписыванием истории в своих интересах — и тут не имеет разницы, какую именно выгоду из этого могли бы вычленить. Поклонникам нельзя забывать, что показанный таймлайн событий — это не запротоколированный документ, а лишь список событий в местной школе.