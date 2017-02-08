Киберспортсмена отстранили от выступлений на 1000 лет за домогательства

Организаторы лиги ESEA отстранили на 1000 лет профессионального игрока в Counter-Strike: Global Offensive, сообщает Kotaku. Риис «bloominator» Блум не сможет участвовать в турнирах платформы до 6 июня 3016 года.
На заблокированной странице аккаунта киберспортсмена в качестве причины называется «вредоносная активность». Поводом для бана игрока послужила переписка с 15-летней девушкой, где он неоднократно намекал на половую связь.
«Мне всё равно, что я педофил», — написал Блум в одном из сообщений. Небольшая часть переписки опубликована в сети. Сотрудник ESEA сказал Kotaku, что киберспортсмена заблокировали за «общение с членом сообщества». Он также подчеркнул, что подобное поведение недопустимо. Организация будет тщательно рассматривать подобные случаи в дальнейшем.
Перед тем как удалить аккаунт в Twitter, Блум извинился за свои действия перед болельщиками и организацией Armor Esports. Менеджменту предстоит искать замену провинившемуся игроку.
«Я знаю, что многие ненавидят меня, но, пожалуйста, выплёскивайте свою ненависть только в мою сторону, не выливайте помои на моих друзей или организаторов, с которыми я сотрудничаю. Надеюсь, кто-то сможет меня всё-таки простить», — написал киберспортсмен.
1 февраля двух киберспортсменов из Южной Кореи отстранили за романтические отношения с поклонницами. Игроки Lunatic Hai из команды по Overwatch сначала всё отрицали, но после публикации доказательств извинились. Позднее один из участников заявил о завершении карьеры.