Фильм «Сто лет тому вперёд» возглавил кинопрокат в России за уикенд третий раз подряд

Издание Kinobusiness сообщило, что фильм «Сто лет тому вперёд» по повести Кира Булычёва возглавил кинопрокат за прошедшие выходные уже в третий раз подряд.

За уикенд лента собрала 142,2 млн рублей. Второе место занял фильм «Всемирный потоп», собравший 22,6 млн рублей. На третьем месте расположился фильм «Летучий корабль» со сборами в 19,1 млн рублей за уикенд.

«Сто лет тому вперёд» рассказывает о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

С нашим обзором ленты можно ознакомиться в материале ниже.