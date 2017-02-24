OG получила приглашение на Manila Masters

Команда OG получила прямое приглашение на турнир Manila Masters по Dota 2. Об этом организаторы соревнований сообщили на официальной странице в «Твиттере».
В чемпионате примут участие восемь команд. Первую путёвку во время анонса получили Evil Geniuses. Прямые приглашения получат ещё два коллектива. Остальные команды определятся по итогам региональных квалификаций. Подробности отборочного этапа организаторы сообщат позже.
Manila Masters пройдёт с 26 по 28 мая в SM Mall of Asia. Призовой фонд чемпионата составит $ 250 тыс. Турнир проведут Mineake Events Team совместно с ESL.