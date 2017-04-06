Natus Vincere выступит в европейской квалификации к The Summit 7

Из СНГ-региона приглашения получили Natus Vincere и Team Empire. Также в европейской квалификации выступят The Alliance, B)ears, Cloud9 и другие.
В американском регионе сыграют Team NP, compLexity Gaming, Team Onyx, Infamous, Midas Club Elite и SG-eSports.
С полным списком участников можно ознакомиться здесь
Региональные отборочные разделены на два этапа. В первом восемь команд поделят на две группы, где они сразятся по системе GSL в матчах до двух побед. Четверка лучших попадёт в плей-офф. Участник основной стадии турнира определится в сетке double-elimination. Финальный матч пройдёт в серии до трёх побед.
The Summit 7 пройдёт с 14 по 18 июня в загородном доме в Калифорнии, где команды разыграют $ 100 тыс. Победителем прошлого турнира стала команда Virtus.pro. В гранд-финале она обыграла OG со счётом 3:0.