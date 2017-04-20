Троелс «Synderen» Нильсен покинул состав NiP по Dota 2

Датский профессиональный игрок в Dota 2 Троелс «Synderen» Нильсен больше не является частью команды Ninjas in Pyjamas. Организация сообщила об этом в твиттере. В текущем составе его заменит новый игрок Айден «iNsania» Саркои.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы увеличить конкурентоспособность Ninjas in Pyjamas во всех дисциплинах. Это становится ещё интереснее, когда мы принимаем в наши ряды молодых игроков. Я с нетерпением жду, когда Айден начнёт выступать за NiP», — прокомментировал изменения глава NiP Хичам Чахине.

Напомним, что в конце января NiP подписала состав по Dota 2, основу которого составили бывшие игроки Escape Gaming: Троелс «Synderen» Нильсен, Макс «qojqva» Брокер и Адриан «Era» Крезиу. Также в коллектив вошли Кай «H4nn1» Ханбукерс и Калле «Trixi7 Сааринен. За это время команда заняла 7-8-е место на квалификациях Dota 2 Asia Championship и 5-8-е место на отборах The Kiev Major.

Состав NiP по Dota 2:

— Макс «qojqva» Брокер

— Адриан «Era» Крезиу

— Кай «H4nn1» Ханбукерс

— Айден «iNsania» Саркои

— Калле «Trixi7 Сааринен