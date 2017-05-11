SKT T1 возглавила группу по итогам первого дня Mid-Season Invitational 2017

SK Telecom T1 возглавила группу по итогам первого игрового дня на Mid-Season Invitational 2017. Южнокорейская команда обыграла G2 и GIGABYTE Marines.

Team WE, Team SoloMid, GIGABYTE Marines и G2 eSports имеют в своём активе одну победу и одно поражение. В это же время Flash Wolves уступила в двух матчах и расположилась на последней строчке.

Сегодня командам предстоит провести матчи второго круга группового этапа.

Групповая стадия закончится 15 мая. По ее итогам четыре лучшие команды пройдут в плей-офф стадию соревнований, где разыграют между собой 70% итогового призового фонда.