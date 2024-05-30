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Вышел второй тизер-трейлер «Финист. Первый богатырь»

Вышел второй тизер-трейлер «Финист. Первый богатырь»
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Онлайн-кинотеатр START опубликовал второй тизер-трейлер фильма «Финист. Первый богатырь». В ролике показали главных героев и некоторые приключения, которые им предстоит пережить.

Видео доступно на YouTube-канале Yellow, Black and White. Права на видео принадлежат START.

«Финист. Первый богатырь» расскажет историю самого удалого богатыря Белогорья, который отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведёт его в восточные земли. Вместе с ним в путь отправятся молодая Баба-яга и помощник Мелеха — они докажут богатырю, что один в поле не воин.

Главные роли в будущей картине исполнили Кирилл Зайцев («Серебряные коньки»), Юлия Пересильд («Вызов»), Елена Яковлева («Поехавшая») и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Дмитрий Дьяченко, известный по «Чебурашке».

Картина выйдет в российском прокате 1 января 2025 года.

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