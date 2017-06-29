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TI7: Planet Dog победила в европейской квалификации

29 июня 2017, четверг. 23:59. Киберспорт

Planet Dog победила в европейской квалификации и обеспечила себе место на The International 7. В гранд-финале турнира команда переиграла греческий состав mousesports со счётом 3:1.

В групповой стадии Planet Dog упустила возможность напрямую попасть на чемпионат мира по Dota 2. По итогам девяти матчей участники заняли третье место с шестью победами и тремя поражениями. Вместо них сильнее оказалась Team Secret, которая проиграла лишь однажды.

В ночь с 29 на 30 июня определятся победители в Южной и Северной Америке, а также в Китае.

The International 7 начнётся 7 августа. Призовой фонд чемпионата составляет более 19 млн долларов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Dota 2 The International 2017
Новости. Киберспорт
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