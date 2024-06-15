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Элла Рубин, Майкл Чимино, Ю Джи-ен и Одесса Эзайон сыграют в экранизации Until Dawn

Журналисты издания Deadline раскрыли часть актёрского состава предстоящей экранизации хоррор-игры Until Dawn. В фильме сыграют Элла Рубин («Мысли о тебе»), Майкл Чимино («С любовью, Виктор»), Ю Джи-ен («Экспаты») и Одесса Эзайон («Призраки»).

Какие именно роли достались актёрам, ещё неизвестно. Режиссёром будущей картины выступит Дэвид Ф. Сандберг — постановщик «Шазама!» и «Шазама 2». Сценарий к ленте напишет Гари Доберман («Оно»).

Оригинальная Until Dawn вышла в 2015-м эксклюзивно на PlayStation 4 и рассказывала о группе молодых людей, которые пытаются дожить до рассвета в поместье Блэквуд, пока за ними охотится таинственный маньяк. По ходу сюжета герои выясняют, что в деле замешаны потусторонние силы.

Сроки и дата выхода экранизации пока не раскрываются.