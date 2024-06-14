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Турнирный оператор BLAST анонсировал мэйджор по CS2 в 2025 году в Остине

Турнирный оператор BLAST анонсировал мэйджор по CS2 в 2025 году в Остине
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Турнирный оператор BLAST проведёт международный чемпионат BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2, который пройдёт в Остине, США.

Топ-турнир по CS2 от BLAST пройдёт в июне 2025 года в Остине, США. Призовой фонд чемпионата будет равен $ 1,25 млн. Местом проведения ивента станет арена Moody Center. Ранее организатор киберспортивных соревнований BLAST уже проводил мэйджор по CS2 — это был BLAST.tv Paris Major 2023.

Кроме этого, представители турнирного оператора сообщили о множестве изменений в своей соревновательной системе. В течение 2025 года BLAST проведёт несколько ивентов в трёх форматах под названием BLAST Bounty, BLAST Open и BLAST Rivals. Всего компания планирует инвестировать $ 8,5 млн в соревновательную экосистему Counter-Strike 2.

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