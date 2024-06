Трейлер фильма «Гладиатор 2» с Полом Мескалем уже готов — инсайдер

Инсайдер Cryptic HD QUALITY сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что трейлер фильма «Гладиатор 2» с Полом Мескалем уже готов. Несмотря на это, дата выхода ролика и его хронометраж информатору пока неизвестны.

Напомним, первые кадры ленты показали только участникам мероприятия СinemaCon, которое завершилось в начале апреля. Скорее всего, авторы покажут трейлер до конца лета.

События сиквела развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Помимо Пола Мескаля («Солнце моё»), в аактёрский состав ленты также вошли Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев»), Джозеф Куинн («Очень странные дела») и некоторые актёры из оригинального фильма 2000 года.

Мировая премьера «Гладиатора 2» состоится 22 ноября. Режиссёром продолжения выступил Ридли Скотт.