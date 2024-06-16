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Представлен защищённый смартфон Doogee V Max Plus с огромной батареей

Представлен защищённый смартфон Doogee V Max Plus с огромной батареей
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На этой неделе был представлен защищённый смартфон Doogee V Max Plus. Производитель пока не раскрывает стоимость устройства. Оно работает на процессоре Dimensity 7050 5G.

Девайс получил 6,58-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Также гаджет обладает аккумулятром ёмкостью 22000 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью до 33 Вт. Отмечается, что от одного заряда смартфон может беспрерывно проработать вплоть до 1540 часов.

Ко всему прочему, прочность устройства соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H. Что касается камер, то основная обладает датчиком на 200 МП, а также сверхширокоугольником и макросенсором на 8 Мп.

Продажи Doogee V Max Plus начнутся до конца июня.

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