Представлен защищённый смартфон Doogee V Max Plus с огромной батареей

На этой неделе был представлен защищённый смартфон Doogee V Max Plus. Производитель пока не раскрывает стоимость устройства. Оно работает на процессоре Dimensity 7050 5G.

Девайс получил 6,58-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Также гаджет обладает аккумулятром ёмкостью 22000 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью до 33 Вт. Отмечается, что от одного заряда смартфон может беспрерывно проработать вплоть до 1540 часов.

Ко всему прочему, прочность устройства соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H. Что касается камер, то основная обладает датчиком на 200 МП, а также сверхширокоугольником и макросенсором на 8 Мп.

Продажи Doogee V Max Plus начнутся до конца июня.