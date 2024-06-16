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Трейлер ремейка «Носферату» с Биллом Скарсгардом выйдет уже скоро

На этой неделе инсайдер Cryptic HD QUALITY сообщил, что трейлер ремейка «Носферату» с Биллом Скарсгардом уже готов к выходу. Продолжительность ролика составит 1 минуту 14 секунд. Напомним, съёмки переосмысления хоррора завершились ещё в мае прошлого года.

«Носферату» рассказывает о древнем вампире, графе Орлоке, который становится одержимым молодой девушкой. Оригинальная лента вышла в 1922 году и представляла собой вольную адаптацию произведения «Дракула» Брэма Стокера. Картина признана классикой мирового кинематографа.

Помимо Скарсгарда, в актёрский состав также вошли Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Корин, Уиллем Дефо, Саймон Макберни и Ральф Айнесон. Режиссёром и сценаристом выступил Роберт Эггерс («Ведьма», «Маяка», «Варяг»).

Мировая премьера ремейка «Носферату» состоится 25 декабря.