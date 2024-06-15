Специалисты назвали Oppo Find X7 Ultra смартфоном с лучшей автономностью

Специалисты издания DxOMark протестировали смартфон Oppo Find X7 Ultra. После испытаний эксперты пришли к выводу, что флагманское устройство обладает лучшей автономностью на рынке. Отмечается, что после пяти минут зарядки смартфон сохраняет работоспособность более 10 часов.

Фото: DxOMark

Также среди достоинств аккумулятора авторы тестирования выделили быструю полную зарядку. Однако автономность девайса оказалась ниже среднего при активной фотосъёмке и использовании социальных сетей.

Ёмкость батареи в Oppo Find X7 Ultra составила 5000 мА/ч. Смартфон способен работать без подзарядки на протяжении двух суток и 19 часов. Причём для полной зарядки устройства достаточно всего 32 минут.

Oppo Find X7 Ultra вышел на рынок 8 января этого года.