«В конце концов время идёт, ничто не вечно»: капитан Virtus.pro по CS2 — о замене тренера

Капитан состава Virtus.pro по Counter-Strike 2 Джами Jame Али в интервью для портала HLTV рассказал об игре с Денисом electroNic Шариповым, а также прокомментировал уход наставника Дастана dastan Акбаева.

Говоря об игре с Электроником, Джейм отметил, что на данный момент игроки VP фокусируются на индивидуальном исполнении, чтобы нивелировать нехватку опыта совместного выступления:

Естественно, у нас было не так много времени, чтобы добиться прогресса. Но мы упорно работаем и стараемся быть сильными в моменте. Мы пытаемся исключить дистанцию с помощью индивидуального развития, чтобы фанаты были довольны.

Кроме этого, капитан «медведей» высказался об уходе Дастана с позиции тренера Virtus.pro:

Дастан работал со мной в течение семи лет, пять из них — в Virtus.pro. Мы очень ценим его, и то, какой хейт он выдерживал всю свою карьеру, пытаясь всем доказать, что он один из лучших, — это заслуживает уважения. Но в конце концов время идёт, ничто не вечно. И что касается тренеров, каждой команде нужно менять свой взгляд на игру и уничтожать длительные партнёрства, чтобы найти новые вещи, которые помогут стать лучше.

На данный момент российская Virtus.pro выступает на топ-турнире BLAST Premier: Spring Final 2024. Команда под руководством Джейма уже дошла до полуфинала соревнования, где «медведи» будут противостоять украинской Natus Vincere. Матч за выход в гранд-финал состоится сегодня в 21:00 по московскому времени.