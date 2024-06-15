Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«В конце концов время идёт, ничто не вечно»: капитан Virtus.pro по CS2 — о замене тренера

«В конце концов время идёт, ничто не вечно»: капитан Virtus.pro по CS2 — о замене тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан состава Virtus.pro по Counter-Strike 2 Джами Jame Али в интервью для портала HLTV рассказал об игре с Денисом electroNic Шариповым, а также прокомментировал уход наставника Дастана dastan Акбаева.

Говоря об игре с Электроником, Джейм отметил, что на данный момент игроки VP фокусируются на индивидуальном исполнении, чтобы нивелировать нехватку опыта совместного выступления:

Естественно, у нас было не так много времени, чтобы добиться прогресса. Но мы упорно работаем и стараемся быть сильными в моменте. Мы пытаемся исключить дистанцию с помощью индивидуального развития, чтобы фанаты были довольны.

Кроме этого, капитан «медведей» высказался об уходе Дастана с позиции тренера Virtus.pro:

Дастан работал со мной в течение семи лет, пять из них — в Virtus.pro. Мы очень ценим его, и то, какой хейт он выдерживал всю свою карьеру, пытаясь всем доказать, что он один из лучших, — это заслуживает уважения. Но в конце концов время идёт, ничто не вечно. И что касается тренеров, каждой команде нужно менять свой взгляд на игру и уничтожать длительные партнёрства, чтобы найти новые вещи, которые помогут стать лучше.

На данный момент российская Virtus.pro выступает на топ-турнире BLAST Premier: Spring Final 2024. Команда под руководством Джейма уже дошла до полуфинала соревнования, где «медведи» будут противостоять украинской Natus Vincere. Матч за выход в гранд-финал состоится сегодня в 21:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Расписание BLAST Premier: Spring Final на 15 июня — VP против NAVI, Spirit против Vitality
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android